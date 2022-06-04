Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Özdağ: "Ödediğimiz Vergilerimiz ile Karadeniz'in İncisi Atakum Sahilimiz Perişan Edildi" - Haberler

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, "Ödediğimiz vergilerimiz ile Karadeniz'in incisi Atakum sahilimiz perişan edildi. Benzeri hatalı bir uygulama da zamanın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 2011 -2015 yılları arasında 27 Milyon TL Kurupelit Körfezi'nde yapılmıştır. Ancak o zamandan buyana Samsun Büyük Şehir Belediyesi tarafından kaderine terk edilmiş bir durumdadır" dedi.

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ Samsun'da "Kurupelit Körfezini Koruyalım, İyileştirelim" başlığı altında bir açıklama yaptı. Özdağ, şunları söyledi:

"SAMÇEP olarak bizler bu hafta kapsamında Samsunumuzu doğal ve kültürel zenginlikleri, güzellikleri ve mirası ile daha yaşanabilir bir kent olarak gelecek kuşaklara bırakılması için acil ve öncelikli sorunlarımız hakkında yetkili ve sorumlu olanları yarıyoruz hem de taleplerimizi dile getiriyoruz. Uzun süredir, Atakum sahillerinde batıdan doğuya doğru geri döndürülemez çevresel yıkımlar yaşıyoruz, her yıl bir parça daha sahilimiz beton ve kaya ile yok ediliyor. Atakum sahillerinin hızla tahrip olmasının nedeni, bilimsel ve teknik görüşlere aykırı olarak kıyılarımıza yapılan müdahalelerdir."

"ÖDEDİĞİMİZ VERGİLERİMİZ İLE KARADENİZ'İN İNCİSİ ATAKUM SAHİLİMİZ PERİŞAN EDİLDİ"

Ödediğimiz vergilerimiz ile Karadeniz'in incisi Atakum sahilimiz perişan edildi. Benzeri hatalı bir uygulama da zamanın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 2011 -2015 yılları arasında 27 Milyon TL bedelle Kurupelit Körfezi'nde yapılmıştır. Kurupelit Yat Limanı hatalı yer seçimi, yanlış projelendirme ve mühendislik hizmetleri nedeniyle tamamlanmamıştır. Ancak o zamandan buyana Samsun Büyük Şehir Belediyesi tarafından kaderine terk edilmiş bir durumdadır.

Kurupelit Yat Limanı bu haliyle doğusunda bulunan sahillerde tahribat oluşmasına neden olmuş ve bu tahribat halen devam etmektedir. Ayrıca Yat Limanı giriş ağzının yanlış planlanması sonucu, limanı içi kum toplamış, liman kullanılabilir olmaktan çıkmıştır. Su sirkülasyonun yeterince olmaması nedeniyle deniz yüzeyinde yosun kaplanmak sureti ile de kirlilik meydana gelmiştir.

"SAMSUN'A KARŞI İŞLENEN SUÇLARA NEDEN BİR YENİSİNİ EKLEMEK İSTİYORSUNUZ, AMACINIZ NEDİR"

Ayrıca Türkiye'de nadir rastlanan kuş türleri olarak Kulaklı Batağan, Büyük Tarakdiş, Altıngöz, Sütlabi ve daha pek çok kuş türü de artık görünmez olmuştur. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin talebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kurupelit Yat Limanı adıyla yeni bir proje başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Kurupelit Yat Limanı'nın mevcut kullanım alanlarının yıkılacağı, büyük bir bölümünün dolgu yapılacağı ve daha kuzeyde yine kara ile bağlantılı bir mendirek yapılarak yat limanı tesis edileceği açıklanmıştır. Göreve geldiği günden buyana Samsun halkı ile gönül bağı kuramayan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var maalesef. Kamuoyunun önünde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve İlgili Bakanlıklara soruyoruz; bizim vergilerimizle Samsun'a karşı işlenen suçlara neden bir yenisini eklemek istiyorsunuz, amacınız nedir?

"HALKIMIZIN DENİZLE KUCAKLAŞMASININ ENGELLENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Yerleşimle ve yaşamla iç içe, denize girilebilir ve sahili kullanılabilir dünyanın ender yerleşimlerinden biridir Atakum Sahili. Körfez içinin dolgu sahası yapılması mevcut sorunların yanı sıra Atakum Sahili'ne daha büyük sorunlar açacaktır. Karadeniz'in en güzel turistik yerlerinden birinin daha yok edilmesi, kentimizin bir noktada daha denizden uzaklaştırılması, halkımızın denizle kucaklaşmasının engellenmesini kabul etmiyoruz. Marinada ki yosunlaşmayı temizlemek için aramızda bulunan tekne sahiplerinin de yapılacak iyileştirme çalımlarına destek olacaklarını kendileri ifade ediyorlar. Samsun Büyükşehir Belediyesinden ve ilgili kamu kurumlarından Kurupelit Körfezinin mevcut halinin iyileştirilerek korunması için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ediyoruz."

"SADECE İNSANLAR İÇİN DEĞİL"

"Talebimiz sırf insanlar için değil" diyen SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, "Bu talebi sadece Samsun halkı için değil; Gümüş Martı, Karabaş Martı, Korsan Martı ve daha pek çok kuş türü için de yapıyoruz. Çünkü Kurupelit Körfezi onların da doğal yaşam alanı. SAMÇEP olarak Samsun'umuzu doğal ve kültürel zenginlikleri ve mirası ile daha yaşanabilir bir kent olarak gelecek kuşaklara bırakma sözümüz var. Bu tür hatalı yatırımlara karşı, kent halkımız ile her türlü demokratik ve hukuki mücadelenin içerisinde olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

"KARADENİZ BÖLGESİ ÇIĞLIK ATIYOR"

Mehmet Özdağ açıklamasının sonunda şunları söyledi:

"Sizlere bir de duyurumuz var! Dağlarında yaz kış kar bulunan eşsiz bir doğası, buz gibi akan dereleri, hayal bile edilemeyecek kadar yeşilin bin bir tonu ve ülkemizin en büyük 2 ovası ile " Karadeniz, imdat" diye bağırıyor, Karadeniz Bölgesi çığlık atıyor. Kentimizin ve bölgemizin çevre sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı "Karadeniz Yarına da Kalsın" temalı 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı, Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezinde 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde halkın katılımına açık olarak düzenlenecektir. Hepinizi 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı'na davet ediyoruz."

ANKA / Yerel