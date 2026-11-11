Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılan dünya liderlerini karşılarken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in gelişi sırasında karşılama alanında bulunmadı. Rum lideri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

ERDOĞAN DİĞER LİDERLERİ KARŞILADI, HRİSTODULİDİS'İ KARŞILAMADI

Cop31 Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları Antalya'daki toplantı alanına gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, liderleri karşılayarak konuklarla tokalaştı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in gelişi sırasında farklı bir görüntü ortaya çıktı. Erdoğan'ın karşılama noktasında bulunmaması nedeniyle Hristodulidis'i yalnızca Guterres karşıladı. İkili tokalaştıktan sonra kameralar karşısında fotoğraf çektirdi ve kısa süre sohbet etti. Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre Erdoğan, Hristodulidis'in gelişinden önce karşılama alanından ayrıldı.

RUM YÖNETİMİNDEN TEPKİ GELDİ

Erdoğan'ın Hristodulidis'i karşılamaması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de yankı buldu. Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Erdoğan'ın karşılama alanından ayrılmasını eleştirerek bu davranışı Birleşmiş Milletlere yönelik bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Erdoğan'ın karşılama alanında bulunmamasının nedeni konusunda ise Türk makamlarından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle yaşananların önceden planlanmış diplomatik bir protesto olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

KKTC CUMHURBAŞKANI'NI İSE ERDOĞAN KARŞILADI

Zirvede dikkat çeken bir başka ayrıntı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın karşılanması sırasında yaşandı. Erhürman'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılarken, BM Genel Sekreteri Guterres'in o sırada karşılama alanında bulunmadığı belirtildi.

Böylece zirvede KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis'in karşılanma biçimleri arasındaki farklılık dikkat çekti.

COP31'DE DÜNYA LİDERLERİ ANTALYA'DA BULUŞTU

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede devlet ve hükümet başkanları, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal hedeflerini açıklıyor.

Zirvenin gündeminde temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve Paris Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması gibi konular bulunuyor. Antalya'daki organizasyon, iklim müzakerelerinin yanı sıra devlet başkanları arasındaki diplomatik temaslara da ev sahipliği yapıyor.

İlgili Haberler