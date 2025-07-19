Sakarya Üniversitesi ve Kızılay'dan Yangın Güvenliği İçin İş Birliği

Sakarya Üniversitesi ile Türkiye Kızılay Derneği Sakarya İl Merkezi Başkanlığı arasında, afet ve acil durumlara hazırlık konusunda önemli bir adım atıldı. İki kurum arasında imzalanan 3 yıllık iş birliği protokolüyle, yangın ve yangın güvenliği alanında eğitim ve uygulama faaliyetleri güçlendirilecek.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve Türkiye Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yangın ve Yangın Güvenliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan laboratuvar yenilenecek. Eğitim altyapısı sadece fiziksel olarak değil, teknik ve içeriksel olarak da kapsamlı biçimde geliştirilecek. İş birliği çerçevesinde, yangın ve yangından korunma eğitimleri Kızılay koordinasyonunda, üniversite ile iş birliği içinde planlanacak. Alanında yetkin eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde hem teorik bilgi hem de uygulamalı beceriler ön planda olacak.

Kızılay, yalnızca eğitim süreçlerine değil; laboratuvarların iç donanım ve tesisat altyapısının düzenlenmesinde de aktif destek sağlayacak. Protokole göre bu düzenlemeler 3 ay içinde tamamlanacak.

Sakarya Üniversitesi ise bu süreçte eğitim alanlarının kullanıma uygunluğunu sağlayacak. Teknik altyapının eksiksiz işler hale getirilmesinden, projeksiyon cihazlarından ses sistemlerine kadar tüm detaylar üniversite tarafından karşılanacak. Kızılay'ın talebi doğrultusunda, üniversite eğitim alanlarını öncelikli olarak tahsis edecek ve kurumlar arası koordinasyonu titizlikle sürdürecek. Protokol törenine; Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türkiye Kızılay Derneği Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç'un yanı sıra Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, Adapazarı Şube Başkanı Hayrettin Uçkaç ve İl Merkezi Yöneticisi Şevket Yetim katıldı. - SAKARYA