Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek, iki üniversite arasındaki iş birliklerini ve ortak projeleri değerlendirdi.

Ziyaret sırasında, araştırma üniversiteleri arasında kurulan iş birliği köprüsünün önemine değinildi ve Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite vizyonunun örnek teşkil ettiği vurgulandı.

Üniversite Mensupları İçin Yeni Fırsatlar

Ziyaretin ana gündem maddelerinden biri, araştırma üniversiteleri arasında kurulan iş birliği köprüsünün güçlendirilmesi oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programına alınan Sakarya Üniversitesinin bu yolu emin adımlarla yürüdüğünü aktaran Prof. Dr. Hamza Al, açıklanan ilk Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesi ile kurulan iş birliğinin hem akademik hem de bilimsel çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonunun bu tür iş birlikleri ile daha da güçlendiğini ifade etti. Çomaklı, üniversiteler arası iş birliğinin bilimsel araştırmaların kalitesini artıracağını ve öğrenciler ile akademisyenler için yeni fırsatlar oluşturacağını söyledi.

Yeni Nesil Üniversite Vizyonu

Ziyaret sırasında, Atatürk Üniversitesinin yeni nesil üniversite vizyonu hakkında da detaylı bilgi verildi. Bu vizyonun, modern eğitim teknikleri ve ileri teknoloji ile donatılmış araştırma laboratuvarları sayesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin daha verimli çalışmalar yapabilmesine olanak tanıdığı vurgulandı.

Prof. Dr. Hamza Al, Atatürk Üniversitesinin bu vizyonunun diğer üniversitelere örnek teşkil ettiğini belirtti. Rektör Al: "Atatürk Üniversitesinin yeni nesil üniversite vizyonu, ülke yükseköğretiminde önemli bir yere sahip. Bu vizyon, geleceğin üniversite modelini şekillendirmede öncü rol oynuyor" dedi.

Geleceğe Yönelik Ortak Projeler

Ziyaret kapsamında, iki üniversitenin gelecekte hayata geçirmeyi planladığı projeler de ele alındı. Ortak araştırma projeleri, öğrenci değişim programları ve akademik yayınlar gibi konular üzerinde duruldu. Bu projelerin, her iki üniversitenin de uluslararası alanda tanınırlığını artıracağı ve akademik başarılarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Sakarya Üniversitesi ile olan iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür ziyaretlerin ve ortak çalışmaların artarak devam edeceğini dile getirdi. Aynı zamanda bir Erzurumlu olan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ın Atatürk Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyaretin, iki üniversite arasındaki iş birliğinin güçlenmesine ve gelecekteki ortak projelerin temellerinin atılmasına vesile olduğunu aktaran Çomaklı, bu ziyaretin, üniversiteler arası dayanışmanın ve ortak çalışma kültürünün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ziyaret, iki üniversite arasında sürdürülen ortak projeler ve gelecekteki iş birliği olanakları hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ERZURUM