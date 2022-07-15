Safranbolu Bulak Mencilis Mağarası'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

TUNAKAN YILDIRIM

Hollanda'dan Türkiye'ye gelerek Bulak Mencilis Mağarası'nda macera turizmi yapmak isteyen Türk aile 2 rehber eşliğinde mağarada 3 bin 500 metre ilerledikten sonra zipline ile karşıya geçtikleri sırada kopan ip sebebi ile mağarada mahsur kaldı. İp koptuğu sırada zipline üzerinde olan rehber ise 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Afad, Jandarma, UMKE ve işletme personelinin 12 saatlik uğraşları sonucunda mahsur kalan kişiler mağaradan kurtarıldı.

Hollanda'da yaşayan Türk turistler dün Türkiye'nin 4. büyük mağarası olan Bulak Mencilis Mağarası'na macera turizmi yapmak için geldi ancak yaşanan bir kaza sebebi ile Bulak Mencilis Mağarası'nda dün mahsur kaldılar. Mahsur kalan 4 kişi 12 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Hollanda'da yaşayan Türk aile Türkiye'nin 4. büyük mağarası olan Bulak Mencilis Mağarası'na macera turizmi yapmak için geldi. Mağara'nın 400 metrelik bölümü tüm ziyaretçilere açıkken Mağara'nın yaklaşık 4 kilometrelik bölümüne gitmek isteyenler için ise özel ekipler destek oluyor. Burada bulunan uzman 2 rehber ile Mağara'nın derinliklerinde ilerleyen baba ve kızı mağara içerisinde yer alan zipline bölümüne geldi. Aile zipline ile 20 metre yükseklikten ve yaklaşık 100 metre mesafeden karşıya geçti fakat rehberlerden Bahadır Öztürk karşıya geçtiği sırada halatın kopması sonucu 20 metre yükseklikten aşağıya düştü. Diğer rehber mağaradan çıkarak Afad, UMKE, Jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber vererek geri döndü. Gece yarısı mağara içerisinde ilerleyen Afad, UMKE ve mağara işletmesi ekipleri zipline halatını onararak aileyi kurtardı. Rehber Bahadır Öztürk ise uzun süren uğraşlar sonucunda düştüğü yerden kurtarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BÜYÜK BİR GÜÇ BÜYÜK BİR EMEK SARF EDİLDİ"

Rehber Bahadır Öztürk'ün babası ve annesi oğullarının çıkışını izledi. Baba Saim Mehmet Öztürk ise oğlu kurtarıldıktan sonra "Herkesten Allah razı olsun. Orada taşımak kolay değil gördüm şu anda. Büyük bir güç büyük bir emek sarf edildi" dedi.

"REHBERİMİZ KARŞIYA GEÇERKEN ZİPLİNE KOPMUŞ"

Yaklaşık 12 saat süren çalışmalar neticesinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtardıklarını belirten AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ise şunları söyledi:

"Dün gece 12 gibi ihbar geldi. Bulak Mencilis Mağarası'nda düşme ve mahsur kalma ile ilgili. Hemen ekiplerimizi yönlendirdik. Bizim AFAD ve UMKE ekiplerimiz içeriye girdikten sonra gece yarısından öğle vakitlerine kadar haberleşme sağlanamadı ekiplerimiz şu an mağaradan çıkış yaptılar. Allah'a şükür yaralımızı sağ salim gönderdik. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Bana aktarılan bilgi de Hollanda'dan gelen Türk turistler mağarayı gezmek istemişler, gezdikleri sırada bizim yerel rehberimiz karşıya geçerken zipline kopmuş daha sonra AFAD ve UMKE ekiplerimizin desteğiyle mahsur kalanları bulundukları yerden kurtardık."

"TAHLİYESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

AFAD ekip lideri Efe Bakır da şöyle konuştu:

"Bize gelen ihbar sonrası olay bölgesine hareket ettik. Olay bölgesine yaklaşık 3 kilometre içerisinde mağaranın sistem üzerinden yaklaşık 15 metre derinliğe düşmüş olduğunu tespit ettik. Bölgede yapmış olduğumuz çalışma sonrası AFAD, UMKE ve kanyonda bulunan rehberler vasıtası ile tahliyesini gerçekleştirdik."

ZİPLİNE NEDİR?

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.

ANKA / Yerel