Haberler

İngiltere'den kaleci sakatlık molaları için tarihi çözüm

İngiltere'den kaleci sakatlık molaları için tarihi çözüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Futbol Federasyonu, kalecilerin sakatlık bahanesiyle zaman geçirmesinin önüne geçmek için bu sezon yeni bir uygulamayı test edecek. Buna göre kalecisi saha içinde sağlık görevlilerinden tedavi gören takımdan bir oyuncu, oyun yeniden başladığından itibaren 1 dakika kenarda bekleyecek. Hangi oyuncunun kenarda bekleyeceği 10 saniye içerisinde takımın hocası tarafından belirtilmezse, bu oyuncu takımın kaptanı olacak.

  • İngiltere, 2026-2027 sezonundan itibaren kaleci sakatlık molalarında tedavi gören kalecinin takımından bir oyuncunun 1 dakika kenarda beklemesini zorunlu kılacak.
  • Taç atışı veya kale vuruşunu geciktiren oyuncular için hakemler 5 saniyelik geri sayım başlatacak; süre aşımında taç rakip takıma verilecek veya kale vuruşu yerine korner kararı verilebilecek.
  • Oyuncu değişikliğinde sahadan ayrılan oyuncu için 10 saniye süre sınırı getirilecek; aşılması halinde yeni oyuncu en az 1 dakika sonra oyuna girebilecek.

İngiltere, kalecilerin taktik amaçlı sakatlık molalarını ortadan kaldırmak için bu sezon yeni bir uygulama deneyecek.

İNGİLTERE FUTBOLUNDA YENİ KURALLAR

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonundan itibaren "maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan" yeni kuralların uygulanması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) onay alındığı belirtildi. 

KALECİLERİN SAKATLIK MOLALARI İÇİN YENİ ÇÖZÜM

Uygulanacak kurallar kapsamında kalecisi saha içinde sağlık görevlilerinden tedavi gören takımdan bir oyuncu, oyun yeniden başladığından itibaren 1 dakika kenarda bekleyecek. Hangi oyuncunun kenarda bekleyeceği 10 saniye içerisinde takımın hocası tarafından belirtilmezse, bu oyuncu takımın kaptanı olacak. İstisna olarak, çarpışma, kanama veya ciddi sakatlık durumları bu uygulamanın dışında tutulacak.

TAÇ ATIŞI VEYA KALE VURUŞUNU GECİKTİRMEYİ ÖNLEMEK İÇİN 5 SANİYE KURALI

Bu sezon hakemler, oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu gereksiz yere geciktirmesi durumunu önlemek amacıyla beş saniyelik geri sayım başlatacak.

Maçın hakemi, sürenin aşılması durumunda taç atışını rakip takıma verebilecek veya geciktirilen kale vuruşu nedeniyle rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek.

Oyuncu değişikliği sırasında sahadan ayrılan oyuncular için de 10 saniyelik bir süre sınırı olacak. Bu sürenin aşılması halinde yerine girecek oyuncu oyuna hemen dahil olamayacak; oyun durduktan ve en az bir dakika geçtikten sonra sahaya girebilecek.

İngiltere Futbol Federasyonu ayrıca, bu kuralların kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: AA
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Milyarlarca dolar buhar oldu! Teknoloji dünyası sarsıldı
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

kaptan kaleciyse

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

mantıklı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvolkan.yildirim6:

oyuncu çıkıp girene kadar 2-3 dakika geçer artık ??????

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler

Bu bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış

Defne'den yıllar sonra olay itiraf: Evliyken çocukluk aşkımı bulup...
Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
Kameraları izleyince gözlerine inanamadı: 4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı

4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Yıldız futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak