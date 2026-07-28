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Barcelona metrosunda yangın paniği: 39 yolcu hastaneye kaldırıldı

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İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barcelona’da metro hattındaki elektrik sisteminde çıkan yangın nedeniyle iki istasyon tahliye edilirken, tünelden yürüyerek çıkarılan yolculardan 39’u hastanelere sevk edildi.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barcelona'da metro hattındaki elektrik sisteminde çıkan yangın nedeniyle iki istasyon tahliye edilirken, tünelden yürüyerek çıkarılan yolculardan 39'u hastanelere sevk edildi.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'nın başkenti Barcelona'da metro hattında dün yangın paniği yaşandı. Hattaki elektrik sisteminde çıkan yangın nedeniyle yolcuların bulunduğu metro vagonları dumanla doldu. Acil çıkış kapılarını kendi imkanlarıyla açan yolcular, raylara indi ve tünelden yürüyerek perona ulaştı. Yaklaşık 200 metre yürüyen yolculardan 39'u hastanelere sevk edildi. Acil Sağlık Sistemi (SEM) ekipleri metrodaki 129 yolcunun hafif yaralandığını belirtti.

Bazı yolcular, yoğun duman nedeniyle hiçbir şey göremediklerini ve metro tünelinde ilerleyebilmek için cep telefonlarının ışığını kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Seferler normale döndü

İtfaiye teknik şefi Sebastia Massaguer, yangının söndürüldüğünü ve tünelin havalandırıldığını açıkladı.

Barcelona Toplu Taşıma Kurumu (TMB) tarafından bugün yapılan açıklamada, seferlerin sabah erken saatlerden itibaren normale döndüğünü bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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