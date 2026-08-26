RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Rize sokaklarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye için “İslam ülkesi değil, gavur ülkesi” ifadesini kullanan Köktaş, gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı.

“İSLAM ÜLKESİ DEĞİL, GAVUR ÜLKESİ"

Prof. Dr. Yavuz Köktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin geçmişteki ve bugünkü durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rize sokaklarında gördüklerinin ardından Türkiye’nin “İslam ülkesi” olduğu yönündeki kanaatinin değiştiğini belirten Köktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden Türkiye'nin İslam devleti olmasa da İslam ülkesi olduğu kanaatini taşıyordum. Bugün gördüğüm Rize sokaklarından sonra buranın İslam ülkesi değil, gavur ülkesi olduğu kanaati bende perçinleşiyor. Amerika neyse Türkiye de o... Minarelerden ezan okunması işi değiştirmiyor.”

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Paylaşımının tepki çekmesi üzerine yeniden açıklama yapan Köktaş, sözlerinin kurumuna mal edilmesinin doğru olmadığını belirterek paylaşımının tamamen şahsi kanaatinden ibaret olduğunu ifade etti.

Köktaş, “gavur” kelimesini kullanırken dinden çıkmayı değil, dinden uzaklaşmayı ve özellikle toplumdaki “çıplaklaşma” olarak nitelendirdiği durumu kastettiğini söyledi. Kullandığı ifadenin maksadını aşmış veya yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu da kabul etti.

“ÖZELLİKLE RİZE'Yİ KAST ETMEDİM"

Köktaş, paylaşımında özellikle Rize’yi hedef almadığını savundu. Söz konusu durumun yalnızca Rize'ye özgü olmadığını belirten Köktaş, Türkiye’nin tamamında benzer bir sorun bulunduğunu öne sürdü.

Köktaş açıklamasında, “Maksadını aşan bir ifade olsa da bununla özellikle Rize'yi kastetmediğim yazıda çok belirgindi. Zira yanlış anlaşılmaya müsait olan o kelimenin çıplaklaşma şeklindeki içeriği Türkiye'nin her sathında bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÖMRÜMÜN 30 YILINI RİZE'YE VERDİM”

Rize ile uzun yıllara dayanan bağının bulunduğunu belirten Köktaş, kentin 30 yıl önceki ve bugünkü halini iyi bildiğini söyledi.

Köktaş, söz konusu durumun yalnızca siyasetle ilişkilendirilemeyeceğini savunarak sorunun esasen toplumla ilgili olduğunu belirtti. Açıklamasında, “Ömrümün 30 yılını Rize'ye verdim. Rize'nin 30 yıl öncesi ile şimdiki halini çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Bahse konu sorun tüm ülke sathında aynı şekildedir. Bu durumun salt siyasetle de alakası yoktur” ifadelerine yer verdi.

“KULLANDIĞIM DİL DAHA MAKUL OLMALIYDI"

Toplumdaki değişimin kendisini bir Müslüman olarak üzdüğünü belirten Köktaş, bu konuda ne yapılması gerektiğini bilmediğini ifade etti.

Kullandığı dilin daha makul olması gerektiğini kabul eden Köktaş, benzer sorunların Müslümanlar tarafından tartışılması ve gündeme getirilmesi gerektiğini savundu.

Köktaş, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu durum Müslüman bir birey olarak içimi kanatmaktadır. Ne yapılacağını da doğrusu bilmiyorum. En azından bunu dile getirme hakkımızın korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada kullandığım dilin daha makul olması gerektiği noktasında hemfikirim. Bu ve benzeri sorunların Müslümanlar tarafından dert edinilmesi gerektiğini temenni ediyorum.”

Kaynak: ANKA