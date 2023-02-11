Rodos'tan depremzedelere yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremler sonrası Yunanistan'ın Rodos adasındaki vatandaşlar topladıkları yardım paketlerini deprem bölgesine gönderilmek üzere feribotla Muğla Fethiye'ye gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından Yunanistan'ın Rodos Adası'nda başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemeler feribotla Fethiye iskelesine gönderildi. Fethiye ile Rodos Adası arasında sefer yapan Sea Star Lındos isimli feribota Rodos'tan yüklenen insani yardım malzemeleri akşam saatlerinde Fethiye iskelesine getirildi. Fethiye Kaymakamlığı Koordinasyon Merkezinde görevli Kızılay gönüllüleri tarafından karşılanan toplam 200 paket insani yardım malzemeleri gençlerden zincir oluşturularak feribottan indirildi. Fethiye Kaymakamlığı Koordinasyon Merkezi görevlileri Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, Kızılay Genel Merkez Delegesi Muhittin Kayabaş ve Fethiye Gümrük Müdürü Bülent Kınalı ile Kızılay gönüllülerinin karşıladığı feribottan yataktan yorgana giyim malzemesinden çocuk bezine kadar gıda maddeleri ile insani ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

Feribot kaptanı Ali Gümüş, "Depremzedelere iletilmek üzere Rodos'taki halk 200 adet insani yardım malzemesini Fethiye'ye getirmemi istediler. İçinde giyecek ve yiyecek maddeleri bulunan 200 adet koliyi Fethiye Kaymakamlığı yardım Koordinasyon Merkezi yetkililerine teslim ediyoruz. Pazar günü de yine Rodos halkının depremzedeler için hazırlayacağı insani yardım malzemelerini de buraya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kızılay Fethiye Şubesi Yönetim kurulu üyesi Aybike Şahin ise, "Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gönderilen insani yardım malzemelerini teslim aldık. Kardeş Rodos halkından gelen bu yardım paketlerini deprem bölgesine Fethiye Kaymakamlığı koordinesinde göndereceğiz. Bu desteği sağlayan kardeş Rodos halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA