Rizeli Gazeteciler Haberlerine Getirilen Erişim Yasağına İtiraz Etti

Kuzey TV ile Rize Nabız haber sitelerinin imtiyaz sahibi Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, Aktüel53 haber sitesi imtiyaz sahibi Osman Köseoğlu ve haber'>Haber Rize imtiyaz sahibi Şenol Öksüz, Rize Adliyesi'ne giderek haberlerine getirilen erişim yasağına itiraz etti.

TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine tepkiler sürerken; haberlere yönelik erişimin engellenmesi kararları artarak devam ediyor. Karadeniz Bölgesi ve Rize'de yerel medyada çıkan haberlerle ilgili bugüne kadar 25 ayrı habere erişim yasağı getirildi.

Haberlerine erişim yasağı getirilen Kuzey TV ile Rize Nabız haber sitelerinin imtiyaz sahibi Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, Aktüel53 haber sitesi imtiyaz sahibi Osman Köseoğlu ve Haber Rize imtiyaz sahibi Şenol Öksüz, Rize Adliyesi'ne giderek kararlara itiraz etti. 3 gazeteci, adliye çıkışında açıklama yaptı.

"SOMUT BİR GEREKÇE DAHİ GÖSTERİLMEDEN HABERLERİMİZE ERİŞİM YASAĞI KARARLARI GETİRİLİYOR"

Baskılara rağmen halkın haber alma hakkını koruyacaklarını ifade eden Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, şunları söyledi:

"Bugün AKP İl Meclis Başkanı İbrahim Türüt ile ilgili "Devlet yatırımlarını kendi yatırımı gibi gösteren Türüt milletvekilliği hülyasında mı?" şeklinde yayınladığımız haberimize Rize Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim yasağı kararı getirildi. Halkı bilgilendirmek halkın merak ettiği konular hakkında iktidar mensuplarıyla ilgili yaptığımız her haberimize bu kişilerin başvurusu üzerine maalesef somut bir gerekçe dahi gösterilmeden haberlerimize erişim yasağı kararları getiriliyor. Bu erişim yasağı kararı sadece bizim yayınladığımız haberle ilgili değil yine bu aynı haberleri yayınlayan iki gazeteci arkadaşımın da haberlerine erişim yasağı kararı getirildi. Daha önce de yine AKP'nin uzantısı olan bürokratlar, İl Turizm Müdürü ile ilgili de arkadaşlarımın yayınladığı habere erişim yasağı, 3 ayrı haberine de erişim yasağı, 1140 TL de avukatlık ücreti cezası verildi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

İfade özgürlüğü; zorlama altında kalmadan özgürce düşünme, baskı altında kalmadan düşüncelerini ifade etme ve muhatabına iletme, yayma imkanının elinde bulundurulmasıdır. Basın özgürlüğü ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanların bilgiye ulaşma ve fikir elde edebilme yönündeki en önemli araçlarından olan basının; yazılı, görsel veya işitsel araçlarla sunduğu kamu hizmetini gerçekleştirme yolunda sahip olduğu özgürlüktür.

Ayrıca kişilik haklarına yönelik bir saldırıya karşı erişim engellenmesine başvurulması için ihtilaf konusu internet içeriğinin ceza kanunlarına göre suç oluşturduğuna yönelik şüphenin bulunması gerektiği belirtilmektedir yasalarımızda. Haberimizin suç oluşturduğuna dair herhangi bir şüphe söz konusu olmamasına ve bu yönde hakkımıza herhangi bir dava açılmış olmamasına rağmen mahkemenin erişimi engelleme kararı alması oldukça düşündürücüdür. Anayasa Mahkemesi bazı haberlere getirilen erişim yasağı ile ilgili olarak ifade basın özgürlüğü ile etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, benzer başvuruların incelenmesini bir yıl ertelenmesine hükmetmiştir. Haberimize erişim engeli kararı verilirken Anayasa Mahkemesi'nin bu önemli kararını dahi dikkate almamak düşündürücüdür.

"BU YASA TARİHİN SAYFALARINDA KARA BİR LEKE OLARAK KALACAKTIR"

Bugün basın ve ifade özgürlüğünün adeta yok sayıldığı, onlarca gazetecinin gözaltına alındığı, onlarca gazetecinin tutuklandığı şu günlerde medyaya sansür getirecek yasa, Meclis gündeminde Genel Kurul'da AKP ve MHP oylarıyla da büyük bir ihtimalle onaylanarak geçecektir. Bu yasa tarihin sayfalarında kara bir leke olarak kalacaktır. Bu yasa halkın haber alma ve yayma hakkına yönelik bir sansür yasasıdır. Bu yasayı da bu vesile ile buradan Rize Adliyesi önünden protesto ediyoruz.

"DAĞ GİBİ BÜYÜYEN SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAK YERİNE BUNLARIN KONUŞULMASINI YAZILMASINI ENGELLEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Peki, ne istiyorlar bizden? AKP'li uzantıların adının geçtiği hiçbir habere yer vermeyelim. Bugün öyle bir duruma geldik ki bu doğrultuda bir spor haberi dahi yapmış olsak mahkemeler ona da erişim engeli kararı verecekler. AKP ve MHP iktidarı Türkiye'nin hemen hemen her alanında dağ gibi büyüyen sorunlara çözüm bulmak yerine bunların konuşulmasını yazılmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. İstiyorlar ki biz görmeyelim, gördüklerimizi yazmayalım. Halk yaptığımız yolsuzlukları, usulsüzlükleri görmesin duymasın. Bizden istenilen açıkça budur. Ancak biz bütün bu erişim yasağı kararlarına rağmen, bütün bu engellemelere rağmen, bütün para cezalarına rağmen halkın haber alma, yayma hakkını sonuna kadar savunacağız, susmayacağız. Rize Adliyesi önünden buradan bir kez daha milletvekillerine özellikle, bu yasaya evet diyecek olan AKP ve MHP milletvekillerine söylüyoruz. Yarın basın, ifade, düşünce özgürlüğü size de lazım olacak. Sizin de sesiniz olacak olan gazetecilerin bugün sesini kısacak bir yasayı onaylayacaksınız. Bu yasaya hayır deyin diyoruz."

"HABERİ ENGELLEYİP GİZLEMEYE ÇALIŞMAK NE OLUYOR AMACI NE?"

Haberine getirilen erişim yasağı kararıyla ilgili tebligatın kopyala yapıştır yöntemiyle Trabzon Araklı ilçesine gönderildiğini ifade eden Haber Rize sitesinin sahibi Şenol Öksüz, şunları söyledi:

"En son erişim yasağı alınan haberimizde, erişim yasağını alan Kültür Turizm Müdürü'nün ismi geçmiyor. Ancak haberimize erişim yasağı kararı geliyor. Bunlardan bir tanesinin belgesi burada, habere gelen yasağa itiraz ediyorum bakın burada ne diyor. 'Kararın Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tebliğine, dosyanın gereği için Araklı Sulh Ceza Hakimi'ne gönderilmesine' diyor. Ben şunu soruyorum; Ben Rize'deyim haberim Rize'de, Araklı ne alaka? Bana diyor ki "Kopyala yapıştır yapıldığından, klasik formatta olduğundan hata olmuş" Demek ki klasik bir format uygulanıyor ve belgesi burada. Sansürün belgesi. Bu karar da masa başında verilmiş. Buradan da söylüyorum, benim suçum varsa dava açın, tazminat davası açın bana mahkemeye verin, yalan beyan etmekten bana dava açın. Haberi engelleyip gizlemeye çalışmak ne oluyor, amacı ne?

Bu üçüncü erişim yasağı kararı 3 haberim için para cezası, 7 bin küsur civarında bir rakam ediyor. Burada 1140 yazıyor ama vekalet ücretinden sonra 2250 ye denk geliyor. Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ve bağlantıda bulunduğu bazı STK'larla ilgili yapmış olduğu konuları kamuoyuna taşıyoruz, ardından gerekçesiz erişim yasağı kararları geliyor.

"CEZAEVİNE GİRENE KADAR BEN BU MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM"

İl turizm il müdürü Esra Alemdaroğlu AKP ilçe başkanlığına giderek brifing vermişti, bu haberi yapan arkadaşların haberine erişim yasağı gelmişti. Aradan bir yıl geçtikten sonra AKP İl Başkanı "Evet Esra Hanım o konuda yanlış yaptı" diyor ama bir sene önce mahkeme "Olmaz Esra Hanım doğru yaptı" diyerek haberimize erişim yasağı getiriyor. Burada söz konusu AKP İl Meclis Başkanı veya Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu değil. AKP ve kadrolarıyla ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin. İki gün önce ismini zikretmeyeceğim, bu işlerin içerisinde olan bir isim bana aynen şu ifadeyi kullandı: 'Yasa meclisten çıkıyor bakalım ne yapacaksınız?'. Ben susmayacağım. Cezaevine girene kadar ben bu mücadeleme devam edeceğim."

"SUSMAK YOK, DURMAK YOK BU YANLIŞLARI DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aktüel53 haber sitesinin sahibi Osman Köseoğlu, "20 yıldır AK Parti üyesiyim aynı zamanda ÇAYKUR emeklisiyim. 10 yıldan beri kamuoyunu ilgilendiren haberleri yapıyorum. Çok enteresan, bir AK Partili olarak her zaman söylediğimiz gibi metal yorgunu Rize'deki siyasetçi ve bürokratları eleştirdiğimden dolayı üç haberimize erişim yasağı geldi. Bu ay alacağım emekli maaşımda gitti ama susmak yok, durmak yok, bu yanlışları duyurmaya devam edeceğiz.

"SUSMAK YOK HALKIN GÜCÜ KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

Bugün erişim yasağı AKP Rize İl Meclis Başkanı İbrahim Türüt ile ilgili yayınladığım habere erişim yasağı geldi. Bunlar diyor ki 'mahkeme kararı olmasına rağmen bunu halka duyurmayın'. Türüt'ün eşi yıllarca Bank Asya'da yıllarca çalıştı. İtirafçı oldu, yargılandı ve beraat etti. Beraat ettiğini söylememize rağmen Türüt'ün gelecekte siyasi beklentisi var diye erişim yasağı geldi. Durmak yok halkın haber alma hakkını savunacağım. Bizi kolay kolay kimse susturamayacak. Kesinlikle susmak yok halkın gücü karşısında hiçbir güç yoktur" dedi.

ANKA / Yerel