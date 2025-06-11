Reyyan Çifçi, Regeneron ISEF 2025'te Dünya Dördüncüsü Oldu

Reyyan Çifçi, Regeneron ISEF 2025'te Dünya Dördüncüsü Oldu
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TÜRGEV öğrencisi Reyyan Çifçi, ABD'de düzenlenen Regeneron ISEF 2025'te genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Genç bilim insanı, özgün projesiyle uluslararası bilim topluluğu tarafından takdir edildi.

TÜRGEV öğrencisi Reyyan Çifçi, ABD'de düzenlenen ve lise düzeyinde dünyanın en saygın bilim yarışmalarından biri kabul edilen Regeneron ISEF 2025'te genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu.

TÜRGEV Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Reyyan Çifçi, ABD'de düzenlenen dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından Regeneron ISEF 2025'te (International Science and Engineering Fair), genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü olarak Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Regeneron ISEF, her yıl dünyanın dört bir yanından lise öğrencilerini bilimsel projeleriyle bir araya getirerek, bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi ve genç araştırmacıları uluslararası bilim topluluğu ile buluşturmayı hedefliyor. Bu sene Los Angeles'ta gerçekleştirilen yarışmada, 80'i aşkın ülkeden binlerce öğrencinin projeleri jüri karşısına çıktı. Genetik alanında geliştirdiği bilimsel projesiyle Reyyan Çifçi, özgün yaklaşımı ve çözüm odaklı yapısıyla jüri üyelerinden yüksek puan aldı.

Bilimsel merakla gelen uluslararası başarı

Henüz lise öğrenimini sürdüren Çifçi'nın başarısı, genç yaşta bilimsel üretime katkı sunan öğrencilerin küresel ölçekteki potansiyelini ortaya koyması açısından dikkat çekici bulundu. Elde edilen derece, Türkiye'den katılan öğrencilerin uluslararası platformlarda rekabet edebilirliğini de göstermesi açısından önem taşıyor.

TÜRGEV: "Gençlerin potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz"

Konuyla ilgili TÜRGEV tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin bilimsel gelişimlerine katkı sunmanın vakfın öncelikleri arasında yer aldığı belirtilerek, "Reyyan Çifçi'nin Regeneron ISEF'te elde ettiği bu derece, bizler için memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Öğrencilerimizin akademik ve entelektüel potansiyellerini desteklemek, onları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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