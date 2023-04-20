Rektör Uysal: 'DPÜ, asrın felaketi ile ilgili elinden geleni yapıyor'

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal, üniversitenin 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne deprem bölgesi ve depremzedelere ilişkin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında 6 Şubat 2023 depremlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin asırlık tarihindeki en büyük felaketlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Kazım Uysal, "DPÜ olarak deprem haberini aldıktan saatler sonra Arama Kurtarma Topluluğumuzu (DPÜ AKUK) bölgeye gönderdik. Arkadaşlarımız enkaz çalışmalarında etkin rol üstlenerek vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmayı, o zor günlerde hepimize umut olmayı başardılar. Aynı hafta, ilk önce deprem bölgesinde hangi alanda personel ihtiyacı olduğunu belirleyerek tüm birimlerimizde bir tarama faaliyeti yürüttük ve hem akademik hem de güvenlik personelimizi deprem bölgesinde görevlendirdik. Daha sonra tüm personelimizi devletimizin başlattığı yardım kampanyası hakkında bilgilendirdik. Depremden iki hafta sonra Valiliğimizin eş güdümünde düzenlenen yardım etkinliğine katıldık ve elde edilen geliri AFAD'ın hesaplarına yatırdık. Üniversite içinde başlattığımız ayni yardım kampanyasıyla deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelere bir nebze olsa da katkı sunmaya gayret ettik" dedi.

"DPÜ'nün kapıları depremzede vatandaşlara açıldı"

Depremde yuvalarını kaybeden vatandaşlara kapılarını açan kurumlardan birinin de DPÜ olduğunu kaydeden Rektör Uysal, "Kütahya'da konaklayan binlerce depremzede vatandaşımız var. Biz de depremzede vatandaşlarımıza konukevimiz ve Hüsnü Özyeğin Öğrenci Yurdumuzun kapılarını açtık. İlk günden bu yana kendileri için tüm imkanlarımızı seferber etmenin gayreti içindeyiz. Gönüllü öğrencilerimiz özellikle çocuklarla yakından ilgilendiler ve yaşanan travmayı atlatmaları için destek verdiler" dedi.

"100. Yıl Bal Ormanını şehitlerimize ithaf ettik"

Depremin üzerinden yaklaşık iki buçuk ay geçtiğini hatırlatan Uysal, "Elbette acımız çok taze. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmak elbette mümkün değil. Bu nedenle bana göre üniversitemizin tarihindeki en anlamlı çalışmalardan birini hayata geçirdik ve Evliya Çelebi Yerleşkemiz içinde ağaç ve bitkilerden oluşan bir bal orman kurmak için çalışma yaptık. Orman Bölge Müdürlüğümüzün desteği ile DPÜ'nün yerleşke arazisine 75 bin lavanta fidanı ile aralarında ıhlamur, hünnap, ıhlamur, sarısalkım, iğde, badem, lavanta, kekik, adaçayı ve ceviz meyveleri ile sofora ağacının olduğu 25 bin fidan diktik. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza ithafen yaptığımız 100. Yıl Bal Ormanında Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu alanda proje desteği ile tıbbi bitkiler ve arıcılık alanında AR-GE faaliyetleri de yapacağız. DPÜ olarak biz bu ormanı depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve depremzedelerimize adadık" diye konuştu. - KÜTAHYA