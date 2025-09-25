Rektör Kırışık'tan Dezenformasyon Uyarısı: Medyanın Sorumluluğu Büyük

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'de dezenformasyon oranının fazla olmasının tehlikeli bir durum olduğunu belirterek, medyanın sorumluluğuna dikkat çekti.

Karabük Haber Merkezi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bir akademisyen olarak basın özgürlüğü ile devlet güvenliği üzerine yaptığı akademik çalışmalara değindi. Prof. Dr. Kırışık, dünyadaki farklı medya sistemlerini incelediğini belirterek, "Başta Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere Batılı ülkelerde devletin milli çıkarlarını, manevi değerlerini ve itibarını korumaya yönelik medya yapılanmaları olduğunu tespit ettim. Bu çalışma sonucunda Türkiye için de benzer bir sosyal model önerisinde bulundum" dedi.

Türkiye'de dezenformasyon oranının endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Kırışık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de dezenformasyon oranı üzerine yapılan uluslararası bir araştırmaya göre ülkemiz, yüzde 49 oranıyla dezenformasyon üretiminde maalesef ilk sıralarda yer alıyor. Bu da gerçekten çok üzücü ve ülkemiz adına korkutucu bir gelişme. O yüzden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, milli menfaatlerin ve devlet çıkarlarının korunması, devlet sırlarının gizliliğinin sağlanması, ekonomik çıkarların gözetilmesi ve kamu yöneticilerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri konusunda medyanın sorumluluğu çok önemlidir."

Batılı ülkelerde olduğu gibi gelişmiş demokratik sistemlerde ortaya çıkan sorumluluk bilincinin Türkiye'de de yaygınlaşmasını arzuladığını ifade eden Prof. Dr. Kırışık, "Dezenformasyon oranımızın yüzde 49'dan sıfıra düşmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Karabük Haber Merkezi'nin sorumlu yayıncılık anlayışını takdir etiğini belirten Prof. Dr. Kırışık, "Bu bilinçle çalışmalarını sürdüren Karabük Haber Merkezi'ni ve Mehmet Aşar Bey'i kutluyorum. İnşallah bundan sonraki kuruluş yıl dönümlerinde de çok daha başarılı haberlerle bir araya geliriz" dedi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KARABÜK