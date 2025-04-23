Rektör Karamustafa: "Atatürk, 23 Nisan 1920'de milli egemenliğimizin güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmakla kalmamış, bayram olarak...

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinde milli iradenin ve egemenliğin en büyük sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ile birlikte, Türk Milleti'nin bulunduğu bu coğrafyanın Türk Milleti'nin vatanı olarak ilan edildiğini ve ebediyete kadar da Türk kalacağının en büyük mesajının verildiğini kaydetti.

Rektör Karamustafa, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, İstiklal Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de milli egemenliğimizin güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmakla kalmamış, 23 Nisan 1920 tarihini bayram olarak çocuklara armağan etmiştir. Bir milletin çocuklarının, o milletin geleceği olduğunu söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocukları en iyi şekilde yetiştirmeyi ve geleceğe hazırlamayı bizlere görev tayin etmiştir. Bağımsız ve hür yaşamı, milli iradeyi her şeyden üstün tutan, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi millet olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza her zamankinden daha fazla önem vermenin yanında, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatmak, bölgesinde güçlü, coğrafyasında güçlü, dünyada güçlü bir ülke olarak Türkiye'mizi daha iyi yerlere taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin onuru ve şerefi olan TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105'inci yıldönümünü kutlar; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ