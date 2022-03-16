Rektör Çomaklı, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin ek bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti. Ziyarette Rektör Çomaklı, Başkan Şenel'e Atatürk Üniversitesinin 2020-2024 Stratejik Planı içerisinde yer alan yatırım projeleri hakkında bilgi verdi ve devam eden yatırımlar için desteklerini talep etti.

Rektör Çomaklı: "Üniversitemizin Geleceğine Yönelik Yatırımlarımız Devam Ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ve aynı zamanda YÖK Üyesi Şenel'i makamında ziyaret ederek üniversitenin genel durumu ve gelişimi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, sürdürülen çalışmalar ve yapılması planlanan diğer projeler için taleplerini anlattı Yüksek bütçeli ve bölge kalkınmasına katma değer sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Rektör Çomaklı, ziyaret kapsamında şu ifadeleri kullandı: "Doğu Anadolu Gözlemevi başta olmak üzere, araştırma merkezlerine sağlanan kaynaklar ve ilçelerde bulunan birimlere yönelik yapılan yatırımlar Atatürk Üniversitesinin sınırlarının ötesinde bir misyona sahip olduğunu gösteriyor. Böylesine geniş bir coğrafyada hizmet veren ve sadece kentin değil bulunduğu bölgenin de lokomotifi konumunda olan üniversitemizin devam eden projeleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel'i hem istişarede bulunmak hem de desteklerini almak üzere ziyaret ettik. Üniversitemizin yatırım programlarına yönelik destekleri için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, göstermiş olduğu yakın ilgiden ve misafirperverliğinden dolayı İbrahim Şenel ile ziyaretimizde bizlere eşlik eden ve desteğini daima yanımızda hissettiğimiz Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir'e, ayrıca şehrimizin tüm idari ve bürokrasi erkanına teşekkür ediyorum."

Aydemir: "Projeler, Akademik ve Toplumsal Kalkınmaya İvme Kazandıracak"

Atatürk Üniversitesinin üniversite kuran üniversite unvanına sahip olmasının bölgesindeki önemin bir nişanesi olduğunu ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise fakültelerinde verilen kaliteli eğitim neticesinde mezunlarının ülkenin çeşitli ve önemli sektörlerinde görev aldığını belirterek, girmiş olduğu yapılanma sürecini Araştırma Üniversitesi unvanı ile taçlandırdığını söyledi. Devam eden çalışmaların bölgesi için kritik öneme sahip olduğunu aktaran Aydemir: "Tamamlandığı takdirde akademik ve toplumsal kalkınmaya ivme kazandıracak projelerin hayata geçirilmesine yönelik göstermiş oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız nezdinde Strateji ve Bütçe Başkanlı İbrahim Şenel'e teşekkür ediyor, atılan adımların ve yapılan hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Başkan Şenel: "Atatürk Üniversitesinin Stratejik Plan Hedeflerini ve Gelişim Süreçlerini Yakından Takip Ediyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Milletvekili İbrahim Aydemir ile Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Başkan Şenel, Atatürk Üniversitesinin ülke yükseköğretimi açısından önemli bir yerde olduğunu, yakın zamanda Araştırma Üniversitesi unvanı ile de bu önemin giderek arttığını belirterek bu doğrultuda yatırımları, stratejik plan hedeflerini ve gelişim süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Dijital dönüşümünü gerçekleştiren ve varlık yönetimini başarılı bir şekilde yürüten Atatürk Üniversitesinin kurumsal bir şekilde yatırım planlamasını gerçekleştirdiğini ve bu doğrultuda planlanan çalışmaların önümüzdeki yatırım programlarına alınması için gerekli desteğin sağlanacağı müjdesini verdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel