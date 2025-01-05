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Rafadan Tayfa: Kapadokya Filmi MalatyaPark'ta Coşkuyla Gösterime Girdi

Rafadan Tayfa: Kapadokya Filmi MalatyaPark'ta Coşkuyla Gösterime Girdi
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Rafadan Tayfa'nın yeni filmi 'Kapadokya', MalatyaPark AVM'de düzenlenen imza günü etkinliğiyle büyük bir ilgiyle karşılandı. Çocuklar, karakterleriyle buluşarak unutulmaz anlar yaşadı ve film, sinema salonlarını doldurdu.

Rafadan Tayfa'nın yeni filmi "Kapadokya", MalatyaPark AVM'de büyük bir coşkuyla karşılandı. İmza gününde çocuklar kahramanlarıyla buluşurken, film gösterimi salonları doldurdu.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi " Rafadan Tayfa : Kapadokya", MalatyaPark AVM'de bulunan Yeşil Sinemaları'nda gösterime girdi. Filmin vizyona girmesi nedeniyle düzenlenen imza günü, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

AVM'nin fuaye alanında gerçekleşen imza gününde, Rafadan Tayfa karakterleriyle tanışma fırsatı bulan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı. Eğlenceli etkinlikte çocuklar, sevilen karakterlerin imzaladığı posterleri alarak büyük mutluluk yaşadı.

İmza günü etkinliğinin ardından, çocuklar ve aileleri birlikte sinema salonuna geçerek "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmini izledi. Film, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen macera dolu hikayesiyle çocukları ekrana kilitledi. Aileler de çocuklarıyla birlikte keyif dolu anlar yaşadı.

Gösterim sonrası, filmden çıkan çocukların yüzlerindeki mutluluk, etkinliğin ne kadar başarılı geçtiğini gözler önüne serdi. MalatyaPark AVM, çocuklara hem eğlenceli hem de unutulmaz bir gün sunmanın sevincini yaşadı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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