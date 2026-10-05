Psikolog Arzu Hamurcu sosyal medya kıskançlığının ilişki verimini düşürdüğünü söyledi

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu; sosyal medya kıskançlığının ilişkinin verimini düşürdüğünü söyleyerek, "Sosyal medyadaki herhangi bir bildirim bile çiftlerin tartışmasına sebep oluyor" dedi.

"Ekranın kapanması sorunun ilişkide kapandığı anlamına gelmiyor"

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, sosyal medya nedeni ile oluşan bir sorunun ekranı kapatınca bitmediğini söyleyerek, "'Bir fotoğraf beğendim', 'sadece takip isteği', '2-3 mesaj bu kadar hepsi çok abarttın' gibi cümlelerle başlayan sosyal sadakatsizlik, bizim seanslarda da en çok konuştuğumuz konulardan biri. Şimdi burada bir taraf için evet sadece bir takip isteği gibi görülüyor ama diğer taraf için aslında bu 'bir ilgisi o kişiye doğru kaydı mı?' cümlesinin altında yatan kaygı aslında bizim gördüğümüz şey. Araştırmalara baktığımızda yani sahaya baktığımızda aslında biz bunu sahada da ciddi anlamda görüyoruz. Yani sosyal medyadaki sadakatsizlik ilişkiye de yansıyor ve sosyal medya kıskançlığı aslında ilişkinin verimini düşüren, ilişkinin tatminini düşüren bir noktada kalıyor. Sosyal medyadaki herhangi bir bildirim bile çiftlerin tartışmasına sebep oluyor ve burada alt metni göremedikleri zaman çiftler bu durumu sadece bir beğeni olarak geçebiliyorlar. Şimdi burada yapılması gerekenlerden ziyade öncelikle biraz şuraya bakmamız lazım. Sizin için ekranda sosyal medyada yaptığınız herhangi bir şey ekranı kapattıktan, telefonu kenara koyduktan sonra ilişkiniz için de kapanıyor demek değil. Önce bir çiftler için burayı ayırt edelim ve bu noktada ne yapılması gerekenden önce benim güveni konuşmam gerekir. Yani bir kriz çıkmadan önce benim burada sosyal olarak sosyal medyada etkileşimlerde sınırlarımı nasıl belirleyeceğimi konuşmam lazım. Burada eski partnerleri konuşabilirim çevrimiçi iletişimleri konuşabilirim sosyal medyada beklentilerimi konuşabilirim partnerimin ve benim üzerimdeki beklentilerimi konuşarak bir sınır çizmeliyim bu noktada" dedi.

"Sınır aşıldığı zaman ancak sadakatsizlik olur"

Çiftlerin ancak belirledikleri sınırları aşmaları durumunda sadakatsizliğin ortaya çıkacağını söyleyen Hamurcu, "Çiftler arasında bu sınır aşılırsa ancak biz oraya sadakatsizlik diyebiliriz. Yoksa bunu zaten bilmeliydin diyerek yapacağımız tartışmalar ne yazık ki yersiz tartışmalar olacaktır. Çiftler arasında benim için bu önemli, senin için şu önemli mi gibi noktasında açık açık somut bir şekilde bu tarz konuları konuşmalarını tavsiye ediyoruz. Yoksa sadece zihin okumalarla ilerlenen noktalarda emin olun bir süre sonra daha büyük kavgalarla sonuçlanıyor. Bununla beraber partneriniz size bu benim için önemli dediğinde lütfen bunu küçümsemeden dikkatle dinleyin. Çünkü şunlarla karşılaşıyoruz, 'Ya bir tane beğeni çok abartıyorsun', 'Ya bir takip isteği sende çok ciddi tepkiler veriyorsun". Burada amaç ya da burada yapılması gereken şey sizin kendi tepkiniz değil, karşı taraf bunu neden böyle hissetmiş olabilir? Karşı taraf şu an bana ne hissettiriyor olabilir? Gibi noktadan karşı tarafın hissiyatını düşünerek açıklama yapmanız burada yine çok faydalı olacaktır ve bir de son olarak şurası da çok önemli; sosyal medyayı konuşurken şifre vermek eşittir yüzde yüz güveni temsil eden bir yerde değil bizim için. Yani kişisel mahremiyet hakkı vardır ve kişiler şifre vermedi diye aldattı sayılmıyorlar. Burada yine çiftler arasındaki saygıya bakmak lazım çiftler arasındaki sınırın aşılıp aşılmadığına bakmak lazım. Sözler ve davranışların tutarlı olması bizim için önemli ama diyelim ki bir sınır ihlali yapıldı. O zaman da somut örneklerle bu sınırın tekrar kurulması için güvenin tekrar kurulması için önlem alınması gerekir ve bu noktada taraflardan birinin tekrar ısıtıp ısıtıp aynı konuyu açmaması diğer tarafın da benzer bir davranış sergilememesi beklenen bir durumdur. Ancak bu noktada biz bağı tekrar kurabilir ve güvenebiliriz. Eğer bunu yapamayacakları bir noktadalarsa da çift terapisine rahatlıkla gidebilirler ve bu bağın zedelenmemesi için yeniden adım atabilirler. Çünkü çiftler şunu unutmayın ki burada konuştuğunuz şey sadece bir beğeni değil ben sana tekrar güvenebilir miyim sorusunun asıl cevabıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı