İzmir'de 23 yıl hapisle aranan firari kadın, mutfaktaki gizli bölmede saklanırken yakalandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 13 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evin mutfak kısmındaki gizli bölmede yakalandı.

13 AYRI SUÇ KAYDIYLA ARANIYORDU

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 13 ayrı suç kaydı ve toplamda 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ö. (36) isimli kadının Üç Eylül Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.

MUTFAKTAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada evin mutfak bölümündeki gizli bölmede saklanan firari A.Ö., ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı