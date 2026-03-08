Prof. Dr. Özkan: 'Kadınlarını geri bırakan toplumun ileri gitmesi imkansız'

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği koordinasyonunda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Kadınlar Günü'nde, tarihi boyunca töresi gereği kadınları baş tacı etmiş iki kardeş ülkenin kadınları olarak bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Savaşlar, iklim krizi, derinleşen eşitsizlik, artan yoksulluk, göçlerle insanlık olarak belki de tarihin en karmaşık dönemlerinden birini yaşadıklarına dikkat çeken Özkan, "Bu kaosun en ağır bedelini kadınlar ve çocuklar ödüyor. Hafızalarımızdaki yaralar çok taze. Yakın coğrafyamızda çatışma bölgelerinde okulların, hastanelerin hedef alındığına şahit oluyoruz. Daha 1 hafta önce İran'da İsrail ve ABD tarafından bir okula yapılan bombalı saldırıda 150'nin üzerinde kız çocuğu yaşamını yitirdi. Gazze'den Afganistan'a, Yemen'den Suriye'ye kadar bu trajedinin örneklerini defalarca izledik. Ama şunu unutmamalıyız, kadın sadece kaosun ilk ve en acı kurbanı değil. Aynı zamanda çözümün de merkezidir. Çünkü kadın varsa umut da vardır" dedi.

"Sıfır atık yaklaşımı en güzel örnek"

Özkan, "Liderlikte kadın dokunuşunun farkını görmek için çok uzaklara bakmaya gerek yok. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderlik ettiği Sıfır Atık yaklaşımı bunun en güzel örneklerinden biridir. Ülkemizin öncülük ettiği bu yaklaşım, Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesiyle küresel düzeyde de görünür hale gelmiştir. Daha sonra Birleşmiş Milletler bünyesinde sıfır atık alanında bir danışma yapısının kurulması da bu çabanın uluslararası etkisini göstermektedir. Bu tablo, çevre duyarlılığıyla sorumluluk bilincinin birleştiğinde kadın liderliğinin yalnızca ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte de nasıl karşılık bulabildiğini göstermesi bakımından önemlidir. İşte bu, tam anlamıyla bir kadın liderliğidir. Doğayı koruma içgüdüsünü, israfı önleme bilgeliğini ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu küresel bir eyleme dönüştürmektir. Bu başarı, liderliğin insanlığın ortak yararı için çalışan her yürekte ve her zihinde var olabileceğini kanıtlamıştır" şeklinde konuştu.

"Kadınlar için bir ayrıcalık istemiyoruz"

"Biz kadınlar için bir ayrıcalık istemiyoruz. Biz bir lütuf talep etmiyoruz. Biz yalnızca hakkaniyet istiyoruz. Eğitimli, donanımlı, çalışkan ve liyakat sahibi kadınların önündeki görünür ya da görünmez engellerin kaldırılmasını istiyoruz" diyen Özkan, "Kadın meselesi, sadece kadınları ilgilendiren bir konu değildir. Bu mesele; adalet meselesidir, medeniyet meselesidir, kalkınma meselesidir. Bir toplumun kadınlara nasıl baktığı, aslında geleceğe nasıl baktığını da gösterir. Bir kadın, sadece kadın olduğu için bir göreve gelmemelidir. Ama sadece kadın olduğu için hak ettiği yerden uzak tutulması da kabul edilemez. Mesele tam da budur: ayrıcalık değil, adalet. Sembol değil, temsil. Kota değil, fırsat eşitliği. ve en önemlisi, liyakat. Çünkü biliyoruz ki bir ülkede kadınların eğitime, üretime, yönetime ve karar alma süreçlerine güçlü biçimde katıldığı her alan, o ülkenin geleceğini de güçlendirir. Kadınların geri planda bırakıldığı toplumlar ise kendi potansiyelinin yarısından vazgeçmiş olur" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarını geri bırakan toplumun ileri gitmesi imkansız"

Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak bilimin ve eğitimin dönüştürücü gücüne inandıklarını belirterek, "Gençlerimizin önünü açan, kadınların üretimde ve yönetimde daha görünür olduğu, liyakatin esas alındığı bir Türkiye idealine inanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaşlaşma hedefinin, kadınların toplumsal hayatta hak ettikleri yeri almasıyla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü kadınlarını geri bırakan bir toplumun ileri gitmesi mümkün değildir. Böylesi bir zamanda, kadınların hayata kattığı merhameti, dirayeti ve onarıcı gücü daha iyi anlıyoruz. Bu vesileyle hayatın her alanına emeğiyle, aklıyla, vicdanıyla değer katan tüm kadınlar olmak üzere; Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin bütün güçlü kadınlarını saygıyla selamlıyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanı Esma Atasoy ise Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile yaptığı konuşmada Akdeniz Üniversitesi'nde kadın çalışan sayısının yüksek olduğunu öğrendiğini söyleyerek teşekkürlerini iletti. Atasoy, kamu eli ile yapılan kadın çalışmalarını katılımcılara anlattı. AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz, kadınların birçok alanda temsil edildiğini ifade etti. Özboz, Azerbaycan ve Türkiye birlikteliğini gösteren programın çok kıymetli olduğunu söyledi. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Antalya'da kadınlar güçlü bir şekilde temsil ediliyor"

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, kurum olarak yaklaşık 10 yıldır yörük kadını üzerine araştırmalar yaptıklarını ifade etti. Yörük kadınlarının, kadın haklarında her zaman çok kuvvetli olduğunu söyleyen Erkal, Antalya'da kadınların güçlü bir şekilde temsil edildiğini ifade etti. Dr. Aynur Gök ve Kadın ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mahru Nurullayeva Azerbaycan'daki sağlık ve kadın hakları üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Azer İsmayıl, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederek 8 Mart Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Dans gösterileri ve kanun dinletisiyle renklenen etkinlik, müzik dinletisinin ardından düzenlenen kapanış seremonisiyle sona erdi. Program sonunda tüm konuşmacılara emekleri ve katkıları için gül buketi ve kitap takdim edildi.

Serginin sonunda Rektör Özkan ve beraberindeki heyet, salon girişinde Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Yörük Baş ve Aksesuarları Sergisi ve Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen kültürel sergiyi gezdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı