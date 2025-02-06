Prof. Dr. Gökhan Bayar'dan Yenilikçi Hibrid Enerji Üretim Sistemi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Bayar'ın buluş sahibi olduğu "Yapı Malzemesi Olarak Rüzgar Enerjisinden İçinde Bulunan Çift Yönlü Tribünler ve Yüzeyine Eklenmiş Solar Panellerle Elektrik Enerjisi Üretebilen Hibrid Cephe ve Çatı Kaplamaları Üretilmesi" başlıklı faydalı model başvurusu tescil belgesi almaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Bayar, "Yapı Malzemesi Olarak Rüzgar Enerjisinden İçinde Bulunan Çift Yönlü Tribünler ve Yüzeyine Eklenmiş Solar Panellerle Elektrik Enerjisi Üretebilen Hibrid Cephe ve Çatı Kaplamaları Üretilmesi" başlıklı faydalı model başvurusu ile büyük bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Bayar'ın bu yenilikçi buluşu, tescil belgesini alarak çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümleri alanında önem teşkil edecek.

Prof. Dr. Bayar'ın geliştirdiği faydalı model, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisini birleştirerek enerji üretimini en verimli şekilde sağlayan bir sistem öneriyor. Bu sistemde, özellikle binaların çatı ve cephe kaplamalarına entegre edilebilecek çift yönlü tribünler ve güneş panelleri kullanılıyor. Çift yönlü tribünler, rüzgarın farklı yönlerinden enerji üretebilecek şekilde tasarlanmış olup bu sayede, rüzgarın her yönden esmesiyle maksimum enerji verimliliği sağlanması hedefleniyor. Solar paneller ise yüzeylerine yerleştirilerek güneş ışınlarından elektrik enerjisi üretiyor.

Bu inovasyon, enerji üretimi kapasitesi düşük olmasına rağmen, uygulama kolaylığı ve maliyet etkinliği açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Özellikle geleneksel enerji üretim yöntemlerinin yerine daha sürdürülebilir alternatiflerin aranması gereken günümüzde, bu tür hibrid sistemlerin binaların dış yüzeylerine entegre edilmesi hem enerji verimliliğini artıracak hem de enerji maliyetlerini düşürmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor. Uygulanmasının oldukça kolay olması ve düşük maliyetle üretilebilmesi, bu sistemin en önemli avantajları olarak öne çıkıyor. Geleneksel rüzgar türbinleri ve güneş panellerinin montajı ve bakımı, büyük yatırımlar gerektirebilirken bu yeni model, binaların mevcut cephe ve çatı kaplama sistemlerine entegre edilebilir. Böylece inşaat sektörü, ek bir enerji kaynağına sahip olurken fazla yer kaplamadan ve karmaşık sistemler kullanmadan enerji üretimi gerçekleştirebilecek.

Prof. Dr. Bayar, tescillenen faydalı modelin sadece akademik alanda değil, aynı zamanda endüstriyel alanda da önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek, "Bu yenilikçi modelin, sürdürülebilir enerji üretimi alanındaki ihtiyaçları karşılamak için büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu tür projeler, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca nitelikli akademik çalışmalarımızda bizlere her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Prof. Dr. Gökhan Bayar'ın faydalı model başvurusunun tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Üniversitemizin akademik kadrosunun gerçekleştirdiği bu tür yenilikçi ve çevre dostu projeler, sadece akademik camiada değil ilgili sektörde de büyük bir değer taşımaktadır. Prof. Dr. Gökhan Bayar'ın geliştirdiği hibrid enerji üretim sistemi, enerji verimliliği alanındaki sorunlara etkili çözümler sunacak bu model ile Mühendislik Fakültemiz, bilimsel çalışmalarında sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkelerine dayalı çözümler üretmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Prof. Dr. Gökhan Bayar'ı başarısından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK