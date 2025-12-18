Çocukluk hayali pilotluktu, 60 yıldır 300'e yakın uçak maketi topladı

Elazığ'da dönem kaybı nedeniyle pilot olma hayalini gerçekleştiremeyen Atilla Demirbaş, bu tutkusunu uçak maketi koleksiyonu ile sürdürüyor.

Elazığ'da yaşayan 75 yaşındaki Atilla Demirbaş, çocukluk yıllarında kurduğu pilotluk hayalini, 1965 yılından bu yana biriktirdiği uçak maketleriyle yaşatıyor. 1950 doğumlu Demirbaş, uçaklara olan ilgisinin henüz 5 yaşındayken başladığını, pilot olma isteğinin ise hayatı boyunca hiç değişmediğini belirtti. Askeri okulda dört yıl eğitim almasına rağmen yaşadığı dönem kaybı nedeniyle pilot olma hayalini gerçekleştiremeyen Demirbaş, bu tutkusunu koleksiyonla sürdürdü. Baba mesleği olan baharatçılık işiyle uğraşan ve ilk uçak maketini 1966 yılında edinen Demirbaş, yıllar içinde koleksiyonunu genişletti. Bugün 300'e yakın uçak maketine sahip olan Demirbaş, koleksiyonun yaklaşık 49 parçasını iş yerinde sergiliyor, diğer maketleri ise evinde muhafaza ediyor. En büyük hayalinin ise uçmak olduğunu ifade eden Demirbaş, yaşadığı müddetçe koleksiyonunu büyüteceğini kaydetti.

"Askeri okula gittim ve dört yıl eğitim aldım ancak dönem kaybı nedeniyle mesleğe devam edemedim"

Baba mesleği olan baharatçılık işini 50 yılı aşkındır sürdürdüğünü belirten Demirbaş, "1975 yılından bu yana rahmetli babamdan devraldığım mesleği sürdürüyorum. Önceleri kapalı çarşıdaydık, 1985 yılında Yüce Pasajı'na, şu anda bulunduğumuz iş yerine taşındık. 1950 doğumluyum. Annemin anlattığına göre, 5 yaşındayken bana sık sık 'Atilla, ne olacaksın' diye sorarlarmış, ben de her defasında 'Pilot olacağım' dermişim. O dönemlerde Elazığ'ın meşhur türkülerini söylerken bile pilot olma hayalimi dile getirdiğim söylenir. Rahmetli hocam Fuat Eroğlu'nun verdiği mandolin kursuyla müziğe başladım, ardından bağlamaya yöneldim. Daha sonra askeri okula gittim ve dört yıl eğitim aldım ancak dönem kaybı nedeniyle mesleğe devam edemedim" dedi.

"En büyük arzum bir gün uçabilmektir, bu bana nasip olmadı"

Uçak koleksiyonu hakkında bilgi veren Demirbaş, "Okuldan döndükten sonra baba mesleğini sürdürdüm. 1973 yılından bu yana, yaklaşık 50 yıldır saz çalmaya devam ediyorum. Uçak sevgisi ise doğduğum günden beri içimde olan ve hiç bitmeyen bir tutkudur ve benim için bir ukde olarak kaldı. Uçak koleksiyonuma 1965 ya da 1966 yılında, ilk F-5 uçak maketiyle başladım. Zamanla bu koleksiyon büyüdü ve bugün sayısı 300'e yaklaştı. Şu anda iş yerimde yaklaşık 49 maket bulunuyor, evdeki maketleri ise henüz saymış değilim. En büyük arzum bir gün uçabilmektir, bu bana nasip olmadı, ancak uçaklara olan sevgim hayatım boyunca devam edecek" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ