Haberler

Çocukluk hayali pilotluktu, 60 yıldır 300'e yakın uçak maketi topladı

Çocukluk hayali pilotluktu, 60 yıldır 300'e yakın uçak maketi topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da yaşayan 75 yaşındaki Atilla Demirbaş, çocukluk hayali olan pilot olma isteğini, 1965 yılından bu yana biriktirdiği uçak maketleriyle sürdürüyor. Uçaklara olan tutkusunu 300'e yakın maketle ifade eden Demirbaş, en büyük arzusunun bir gün uçmak olduğunu belirtiyor.

Elazığ'da dönem kaybı nedeniyle pilot olma hayalini gerçekleştiremeyen Atilla Demirbaş, bu tutkusunu uçak maketi koleksiyonu ile sürdürüyor.

Elazığ'da yaşayan 75 yaşındaki Atilla Demirbaş, çocukluk yıllarında kurduğu pilotluk hayalini, 1965 yılından bu yana biriktirdiği uçak maketleriyle yaşatıyor. 1950 doğumlu Demirbaş, uçaklara olan ilgisinin henüz 5 yaşındayken başladığını, pilot olma isteğinin ise hayatı boyunca hiç değişmediğini belirtti. Askeri okulda dört yıl eğitim almasına rağmen yaşadığı dönem kaybı nedeniyle pilot olma hayalini gerçekleştiremeyen Demirbaş, bu tutkusunu koleksiyonla sürdürdü. Baba mesleği olan baharatçılık işiyle uğraşan ve ilk uçak maketini 1966 yılında edinen Demirbaş, yıllar içinde koleksiyonunu genişletti. Bugün 300'e yakın uçak maketine sahip olan Demirbaş, koleksiyonun yaklaşık 49 parçasını iş yerinde sergiliyor, diğer maketleri ise evinde muhafaza ediyor. En büyük hayalinin ise uçmak olduğunu ifade eden Demirbaş, yaşadığı müddetçe koleksiyonunu büyüteceğini kaydetti.

"Askeri okula gittim ve dört yıl eğitim aldım ancak dönem kaybı nedeniyle mesleğe devam edemedim"

Baba mesleği olan baharatçılık işini 50 yılı aşkındır sürdürdüğünü belirten Demirbaş, "1975 yılından bu yana rahmetli babamdan devraldığım mesleği sürdürüyorum. Önceleri kapalı çarşıdaydık, 1985 yılında Yüce Pasajı'na, şu anda bulunduğumuz iş yerine taşındık. 1950 doğumluyum. Annemin anlattığına göre, 5 yaşındayken bana sık sık 'Atilla, ne olacaksın' diye sorarlarmış, ben de her defasında 'Pilot olacağım' dermişim. O dönemlerde Elazığ'ın meşhur türkülerini söylerken bile pilot olma hayalimi dile getirdiğim söylenir. Rahmetli hocam Fuat Eroğlu'nun verdiği mandolin kursuyla müziğe başladım, ardından bağlamaya yöneldim. Daha sonra askeri okula gittim ve dört yıl eğitim aldım ancak dönem kaybı nedeniyle mesleğe devam edemedim" dedi.

"En büyük arzum bir gün uçabilmektir, bu bana nasip olmadı"

Uçak koleksiyonu hakkında bilgi veren Demirbaş, "Okuldan döndükten sonra baba mesleğini sürdürdüm. 1973 yılından bu yana, yaklaşık 50 yıldır saz çalmaya devam ediyorum. Uçak sevgisi ise doğduğum günden beri içimde olan ve hiç bitmeyen bir tutkudur ve benim için bir ukde olarak kaldı. Uçak koleksiyonuma 1965 ya da 1966 yılında, ilk F-5 uçak maketiyle başladım. Zamanla bu koleksiyon büyüdü ve bugün sayısı 300'e yaklaştı. Şu anda iş yerimde yaklaşık 49 maket bulunuyor, evdeki maketleri ise henüz saymış değilim. En büyük arzum bir gün uçabilmektir, bu bana nasip olmadı, ancak uçaklara olan sevgim hayatım boyunca devam edecek" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı

Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler ayaklandı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title