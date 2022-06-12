Oş Belediye Başkanı Mambetov, Manisa AAT'ye hayran kaldı - Haberler

Kırgızistan'ın Oş (OSH) şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Manisa'da başarılı bir şekilde işlettiği atıksu arıtma tesisini ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırgızistan'ın Oş şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov'u, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde ağırladı. Çevik, kurumda görev yapan mühendisler ile birlikte Mambetov ve beraberindeki heyete bölüm bölüm atıksu arıtma tesisini gezdirdi. Tesisteki atıksu giriş ünitesinden, havalandırma havuzlarından Sürekli Atıksu İzleme Sistemine (SAİS) kadar konuklara arıtım süreci anlatıldı. Konuklara ayrıca çıkış suyundan numune alınarak giriş ve çıkış suyu arasındaki fark da gösterildi.

Program çerçevesinde ayrıca, laboratuvarda yapılan çalışmalar ve SCADA sistemi üzerinden yapılan iş takibi de anlatıldı. Ziyaretin son bölümünde Belediye Başkanı Almaz Mambetov ve ekibine yapılan sunum üzerinden atıksu arıtma tesisleri ile ilgili detaylı bilgi verildi. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de sunumun ardından MASKİ'nin yatırımları ile ilgili kitapçıklarını hediye etti. Mambetov, kitapları Kırgızistan'da yetkili personele detaylı bir şekilde inceleteceğini belirtti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Manisa Merkez için 4 yıl önce 80 milyon TL yatırım bedeli ile bu önemli tesisi inşa ettik. Manisa Merkezin hem doğu kollektöründen hem de batı kollektöründen gelen atıksuları bu tesiste arıtıp, içme suyu berraklığında bereketli Gediz Nehrine deşarj ediyoruz. Bu ziyarette de olduğu gibi tecrübelerimizi bizden destek isteyen herkes ile paylaşıyoruz. Bugün de Manisa Büyükşehir'in kardeş şehri Oş'un Belediye Başkanı Almaz Mambetov'u ve beraberinde gelen heyeti tesisimizde ağırladık. Tesisimizi çok beğendiler. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Oş Belediye Başkanı Almaz Mambetov, tesiste açıklamalarda da bulundu. Mambetov, "Öncelikle bizim kardeş şehir oluşumuz bu sene ile 25 yıl oldu. Pandemi olmasından kaynaklı uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Dün Sayın Başkanımız ile bir protokol imzaladık. Bu, kardeşliği daha ileriye götürme, daha geliştirme ve öncelikle tecrübe paylaşımı için önemli. Sayın Başkanımızı da Oş şehrine davet ettim. İki gündür tesisleri geziyoruz. Bizim için karşılıklı tecrübe paylaşımımız ve işbirliğimiz çok önemli. Kırgızistan ve Türkiye Halkı kardeştir. İlişkilerimizin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. O açıdan da buradayız. İşbirliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek için" dedi.

Tesis ile ilgili olarak da izlenimlerini paylaşan Mambetov, "Güzel bir sistem, güzel bir teknoloji. Gördük ve çok beğendik. Buradaki yetkililerden de ricada bulundum. Kendilerini ülkemize davet ettim. Bizim şehrimizi ziyaret edip, bizim kurduğumuz sistemi görüp bizlere katkılarını sunmalarını istiyoruz. Biz de bunun gibi ya da bundan daha ileri bir teknolojide arıtma sistemlerini kurup, atıksuyu daha temiz bir şekilde doğaya kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Kırgızistan'ın Oş Belediyesi yetkililerinden oluşan heyet, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü uzmanları Kadir Emin Alpözen ve Nazike Aker Yavaş ile birlikte Manisa'da bir takım temaslarda bulundu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel