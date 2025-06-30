Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı

Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
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Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinden Bilecik'e kadar yayılan orman yangınıyla mücadele eden orman işçileri, arama kurtarma ekipleriyle yemeklerini paylaşarak dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi. Bu anlar sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayarak Bilecik sınırlarına kadar yayılan orman yangınına müdahale sürerken, kameralara yansıyan bir an izleyenlerin yüreğine dokundu.

Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı

YANGIN BÖLGESİNDE PAYLAŞILAN BİR LOKMA YÜREKLERİ ISITTI

Yangınla günlerdir mücadele eden orman ekipleri, yemek molasında bölgeye destek için gelen arama kurtarma personeliyle yemeklerini paylaştı.

Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı

Bir kap yemekte buluşan iki ekip, görev başında sergilenen insanlık ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini verdi.

Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Duygu dolu görüntülerde, orman personelinin yemeklerini ısrarla ekiplerle paylaştığı anlar yer aldı. Ekiplerin birbirlerine gösterdiği bu içten dayanışma, sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.

Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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