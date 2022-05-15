Organ Bağışı İçin 12 Bin Km Yol Katedip 61 İli Ziyaret Edecek - Haberler

ARDAHAN (ANKA) -

ÖZKAN KARAKAYA

Umuda Yolculuk Derneği Başkanı Okan Keleşoğlu, organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla motosikletiyle Türkiye turuna çıktı. Yolculuğuna Ankara'dan başlayan ve Ardahan'a ulaşan Keleşoğlu, "Türkiye turundaki hedefim, 61 ile gidebilmek ve 12 bin km yol katetmeyi planlıyorum" dedi.

Umuda Yolculuk Derneği Başkanı Okan Keleşoğlu, 'Yaşatmak İçin Sür' adını verdiği projeyi hayata geçirdi. Motosikletiyle Ankara'dan yola çıkan Keleşoğlu dün Ardahan'a geldi.

"ZEYNEP'İN 34 GÜNÜ KALDI"

Motosikletine yazdığı yazılarla vatandaşların ilgi odağı olan Keleşoğlu, Ardahanlılarla bir süre sohbet edip organ nakli bekleyen bir kız çocuğu için yola çıktığını anlattı. Keleşoğlu, "Dernek olarak ilk projenin imzasını ben atmak istediğim için organ bağışı sürüşü olarak Türkiye turu yapıyorum" dedi. Projenin isminin "Yaşatmak İçin Sür" olduğunu belirten Keleşoğlu, şunları söyledi:

"Bu projedeki amacımız, organ bağışının Türkiye genelinde farkındalığını sağlamak ve ölümden sonra bağışçı olarak insanlara farkındalık yapmak. Destek olacağımız her adımda, organ bağışında siz de bir adım atmış olacaksınız. Aynı zamanda da bu yolculuğa benimle birlikte eşlik ederken motosikletimin üstüne isimlerinizi yazarak aslında benimle birlikte aynı yolculuğa çıkmış olacaksınız. Bu projemizin asıl sembolü olan Zeynep ile sizi tanıştırmak istiyorum. Zeynep, organ bağışı farkındalığı için Türkiye turunda. Öncelikle çocuklara organ bağışını daha sevimli bir şekilde anlatabilmek için geçirdiği bir organ naklinde kulak nakli gerçekleşti ve Zeynep'e şu anda kalp arıyoruz. Bu süreçte bin 700 km yol aşmış durumdayız. Ankara'dan yola çıktık ve şu anda Ardahan'dayız ve Zeynep'in 34 günü kaldı. Yaşama tutunabilmesi için kalp bulmalı. Ayrıca Zeynep de bir organ bağışçısı. Siz de hayatınızda farkındalık ve cana dokunmak için bir organ bağışçısı olabilirsiniz. Bu süreçte Ardahan'dayız ve Ardahan'dan yola devam edeceğiz. Türkiye turundaki hedefim, 61 ile gidebilmek ve 12 bin km yol katetmeyi planlıyorum. Ardahan'dan sonra Kars'a giderken herkesin bu projeye destek olmasını istiyorum."