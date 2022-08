Ordu haberi... Ordu'nun zafer madalyası: Rüsumat No: 4

Ordu genel haberi... Ordu'nun zafer madalyası: Rüsumat No: 4 30 Ağustos Zafer Bayramı, 100 yıl önce Türk ordusuna silah götüren Rüsumat No: 4 gemisini düşman gemilerinden koruyan, silahları emanetine alan, batırılan gemiyi tekrar yüzdürerek geminin İnebolu limanına ulaşmasını sağlayan Orduluların...

Ordu'nun zafer madalyası: Rüsumat No: 4

30 Ağustos Zafer Bayramı, 100 yıl önce Türk ordusuna silah götüren Rüsumat No: 4 gemisini düşman gemilerinden koruyan, silahları emanetine alan, batırılan gemiyi tekrar yüzdürerek geminin İnebolu limanına ulaşmasını sağlayan Orduluların gerçekleştirdiği kahramanlık destanı ile bir başka anlam, onur, şeref ve gururla kutlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından birebir ölçülerde inşa edilen Rüsumat No: 4 gemi ve müzesi, Orduluların gazi madalyası olmasının şeref ve onurunu yaşatıyor

ORDU Türk ordusunun işgalci güçleri Anadolu topraklarından sürdüğü gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100 yılı kutlanıyor. Ancak Milli Mücadele sırasında Türk Ordusuna silah taşıyan Rüsumat gemisini düşman gemilerinden koruyan, Türk ordusuna götürülen silahları emanetine alan, batırılan gemiyi tekrar yüzdürerek geminin İnebolu limanına ulaşmasını sağlayan Ordulular, zafer coşkusunu bir başka anlam ve gururla kutluyor.

Dünya denizcilik tarihinde gerçek bir efsane

Kurtuluş Savaşı için cepheye mühimmat taşıyan gemileri yakalamaya çalışırken Karadeniz'de devriye gezen düşman gemilerini atlatan Rüsumat No: 4, Batum'dan yüklediği iki top ve 350 sandık cephaneyi İnebolu'ya yetiştirme çabasındaydı. Düşman gemilerinden kurtulan Rüsumat 17 Ağustos'ta Ordu'ya vardı. Silahların her an yakalanma tehlikesine karşı Ordulular tarihe geçen ilginç bir dayanışma örneği sergiledi. Önce gemide bulunan silahlar takaların yan yana getirilmesiyle köprü oluşturularak halkın dayanışması ile gemiden alınarak bir depoya götürüldü. Silahların boşaltılmasının ardından Rüsumat batırıldı. Ordu'ya gelen düşman gemileri batan bir geminin işlevini kaybettiğini düşünerek geri çekildi. Düşman gemilerinin gitmesinin ardından Ordulular yine tarihi bir dayanışma ile gemiyi yüzdürdü. Motoru yenilendi. Depodaki silahlar yine takaların yan yana getirilmesiyle iskele yapılarak yeniden gemiye yüklendi. Rüsumat, Ordu'dan hareket ederek İnebolu limanına ulaştırdı. İnebolu'dan karayoluyla cephelere ulaştırılan silahlar ile Büyük Taarruz gerçekleştirildi. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında 26 Ağustos 1922 günü başlayan taarruz, 30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlandı. Bu zaferle Anadolu toprakları işgalci güçlerden temizlendi.

Orduluların tam bir asır önce ortaya koyduğu bu kahramanlık destanını tarihin tozlu raflarından indiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, özel bir ekip ile çalışarak Rüsumat No: 4 destanını gelecek kuşaklara aktarmak için kolları sıvadı. Aylar süren çalışmanın sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye Kruvazörü ile Ordu'ya gelişi esnasında karaya ayak bastığı yer olan Altınordu sahili Ayışığı Meydanı'nda tarihi kaynaklardan yararlanılarak birebir aynı ölçülerde inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemi ve içerisinde yer alan müzesi, bir asırlık coşku ve kahramanlık destanını yeniden yaşatıyor.

"30 Ağustos zaferinde Orduluların payı var"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 30 Ağustos'un sadece Ege'de Akdeniz'de değil Karadeniz'deki kahramanlık çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bir zafer olduğuna dikkat çekti. Başkan Güler, Rüsumat No: 4'le Ordu'nun bu kahramanlık destanında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rüsumat No: 4 diye adlandırdığımız kahraman gemiye Ordumuzda sahip olmaktan son derece mutluyuz. Büyükşehir Belediyemiz geminin aynısını inşa etti. Orada halkımızın kahramanca çalışmalarını göz önüne seren uygulamayı da hayata geçirmiş olduk. Cephanelerin taşınması, geminin tekrar yüzdürülüp tekrar hizmete alınması noktasında Ordumuz hem ülkemizin denizciliğine hem de dünya denizciliğine çok güzel bir katkıda bulunmuş. Geminin çok ilgi çekeceğini şimdiden görüyoruz. Resmi açılışını yapmamamıza rağmen yerli ve yabancı turistlerin yakın ilgi odağı haline dönüştü. Bu da bizim çalışmamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. 30 Ağustos sadece Ege'de Akdeniz'de değil aynı zamanda Karadeniz'deki kahramanlık çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bir zafer. Dolayısıyla bu şereften bizim de payımızın olması Orduluları Karadenizlileri ayrıca memnun ediyor."