Orçev: Türkiye'de 699 Yeni Alan İhaleye Çıkarılıyor. Ordu'da 11 Alan Var. Mücadele Topyekûn Olmalı

ORDU (ANKA) -

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Ordu'da 11 alanın maden arama amacıyla 14 Haziran 2022 tarihinde ihaleye çıkarılacağını duyurarak, " Türkiye'de 699 yeni alan ihaleye çıkarılıyor. Ordu'da 11 alan var. Mücadele topyekün olmalı ve 699 alanın ihalesi durdurulmalı. Bu da yetmez, yapılanların, yapılacak olanların tümünün iptali için seferberlik gerekiyor" açıklamasını yaptı.

ORÇEV, MAPEG tarafından maden için yeni ihale alanlarının yayımladığının ortaya çıkması üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı.

"ORTAK İRADE VE ORTAK SES ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ"

Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 63 ilde 699, Ordu'da 11 alanın maden arama amacıyla 14 Haziran 2022 tarihinde ihaleye çıkarılacağı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daha önce yayımlanan duyuruda, Ordu'da 24 Mayıs 2022 tarihinde ihaleye çıkarılacak dört maden sahası vardı. İktidar, ülkenin dört bir tarafını maden şirketlerine ihale ediyor. Şimdi de ilimizde Mesudiye, Kabadüz, Kabataş, Altınordu ilçelerinde 14 Haziran 2022 tarihinde ihalesi yapılacak 11 saha ilan edildi. Böylece Ordu'da ihaleye çıkan ve çıkarılacak alan sayısı 26 oldu. Bunun devam edeceği ortada. Artık sesimizi yükseltme zamanı. İhale yapılacak yerin kendi yaşadığımız alana gelmesini beklemek yanlış bir tutumdur. Ortak irade ve ortak ses çıkarmak zorundayız.

"İHALELERİN TÜMÜNÜN İPTAL EDİLMESİ İÇİN MÜCADELE ŞART"

İhaleler mantar gibi patlamaya başladı. Artık kendi ilçemizdeki, köyümüzdeki ihaleyi iptal ettirmek için uğraşmak zaman kaybetmek olur. Ayrıca başarılı olma olanağı yok. Bu nedenle ihalelerin tümünün iptal edilmesi için mücadele şart. Türkiye'de 699 yeni alan ihaleye çıkarılıyor. Ordu'da 11 alan var. Mücadele topyekün olmalı ve 699 alanın ihalesi durdurulmalı. Bu da yetmez, yapılanların, yapılacak olanların tümünün iptali için seferberlik gerekiyor. Kapitalizmin doğaya saldırısı iktidarın yol açıcılığıyla hızla devam ediyor. Buna izin veremeyiz."