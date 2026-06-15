Onikişubat'ta Kale Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı

Onikişubat Belediyesi tarafından Kale Mahallesi'nde hayata geçirilen Kale Gençlik Merkezi ve Meydan Projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş öncülüğünde tamamlanan proje, Kale, Önsen ve Hartlap bölgelerinde yaşayan gençlerin eğitim, gelişim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Kütüphanesi, etüt salonları, eğitim sınıfları ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken merkez, özellikle üniversite hazırlık sürecindeki öğrenciler için önemli bir eğitim üssü olacak. Açılış programına 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, meclis üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından açılış kurdelesi kesilirken, protokol üyeleri merkezi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANIYORUZ

Açılışta konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kale Gençlik Merkezi'nin gençlerin eğitim hayatına katkı sunacak önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Belediyelerin asli görevlerini aksatmadan toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Toptaş, kadınlar, gençler, emekliler ve dezavantajlı bireylere yönelik hizmetlere önem verdiklerini ifade etti. Eğitim ve gençlik projelerinin kendileri için ayrı bir yerde durduğunu vurgulayan Toptaş, her gencin hayallerinin yaşadığı çevrenin imkanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Başkan Toptaş, göreve geldiklerinde ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarını başlattıklarını hatırlatarak, bu hizmeti yalnızca ücretsiz değil, aynı zamanda kaliteli bir eğitim anlayışıyla sunduklarını dile getirdi. Özel kurs merkezlerindeki eğitim kalitesinin öğrenciler için belediye imkanlarıyla sağlanmasını hedeflediklerini belirten Toptaş, iki yıllık süreçte toplam 1100 öğrencinin üniversite hazırlık kurslarından yararlandığını, yüzde 70 devamlılık oranına ulaşıldığını ve yaklaşık 700 öğrencinin kursları başladığı gibi tamamladığını söyledi. Toptaş, Milli Eğitim Müdürlüğü ile güçlü bir eğitici kadro oluşturduklarını ve öğrenciler için nitelikli kaynak kitaplar temin ettiklerini belirtti. Bu çalışmalar sonucunda 460 öğrencinin üniversite sınavlarında özellikle dört yıllık fakültelere yerleştiğini aktaran Toptaş, tıp fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye'nin önemli üniversitelerini kazanan öğrenciler olduğunu ifade etti. Kale Mahallesi'nin batı mahalleleri için merkezi bir konumda bulunduğunu belirten Toptaş, "Bizim için bir kişi bile önemli" sözleriyle gençlere yapılan yatırımın önemini vurguladı.

BÖLGEYE CİDDİ BİR KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kale Gençlik Merkezi ve meydan çalışmasının bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Deprem sonrası süreçte yerel yöneticiler olarak hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarında yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Görgel, bir yandan depremin izlerinin silinmeye çalışıldığını, diğer yandan da sosyal tesislerle şehirdeki yaşam niteliğinin artırıldığını söyledi. Görgel, Kale Mahallesi'nin bölge açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, gençlik merkezi ve meydan projesinin yalnızca Kale'ye değil, çevre mahallelere de değer katacağını ifade etti. Projenin sosyal yaşamı güçlendireceğini, gençlerin eğitim ve gelişim süreçlerine destek vereceğini belirten Görgel, yatırımın tüm hemşehrilere hayırlı olmasını diledi. Gençlik merkezinin mimarisi, sosyal alanları ve eğitim imkanlarıyla bölge halkının günlük yaşamına yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de projenin kırsal mahallelere yönelik hizmet anlayışının önemli bir örneği olduğunu söyledi. Büyükşehir sürecinden bu yana şehir merkezindeki imkanların kırsal mahallelere taşınması yönünde önemli adımlar atıldığını belirten Debgici, Kale Gençlik Merkezi'nin Dereboğazı, Hartlap, Önsen, Fatmalı, Kurtlar, Küçüksır ve çevre mahallelerdeki gençlere hizmet edeceğini ifade etti. Debgici, merkezin hazırlık kursları, sosyal aktiviteler, beceri sınıfları ve meydan düzenlemesiyle bölge halkı için önemli bir buluşma alanı olacağını dile getirdi.

GENÇLİĞE YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, gençlere yönelik yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar arasında yer aldığını söyledi. Kale Gençlik Merkezi'nin bölge için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Kirişci, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ı tebrik etti. Siyasetin özünde hizmet olduğunu vurgulayan Kirişci, gençliğe yönelik bu tür projelerin yalnızca üniversite sınavına hazırlık açısından değil, çocukların aidiyet duygusunun gelişmesi ve ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmesi açısından da anlamlı olduğunu ifade etti. Kirişci, "At ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözleriyle kalıcı hizmetlerin önemine dikkat çekti. Kale Mahallesi'nde oluşturulan konseptin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kirişci, gençlik merkezinin bölgedeki çocukların ve gençlerin geleceğine katkı sunacağını söyledi. Kirişci, Hanifi Toptaş, Fırat Görgel ve diğer belediye başkanlarının daha güzel hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerine inandığını ifade etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ise Kale Mahallesi'ne kazandırılan merkezin şehir merkezindeki imkanları kırsal bölgeye taşıyan örnek bir yatırım olduğunu belirtti. "Merkezde ne varsa Kale'de de o var" değerlendirmesinde bulunan Şahin, hizmetin artık vatandaşın ayağına geldiğini söyledi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da Kale Gençlik Merkezi'nin gençlerin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olduğunu ifade ederek, ücretsiz ve kaliteli üniversite hazırlık kurslarının bölge gençleri için büyük fırsat sunacağını belirtti. Karatutlu, merkezin aynı zamanda meydan düzenlemesiyle mahalle halkı için sosyal bir yaşam alanı oluşturduğunu dile getirdi. Kale Gençlik Merkezi ve Meydan Projesi'nin hizmete açılmasıyla birlikte bölgedeki gençlerin eğitim imkanlarına erişiminin kolaylaşması, kırsal mahallelerde sosyal yaşamın güçlenmesi ve öğrencilerin üniversite hazırlık sürecinde daha nitelikli destek alması hedefleniyor. Proje, Onikişubat Belediyesi'nin eğitim, gençlik ve sosyal yaşam odaklı yatırımları arasında önemli bir yer tutuyor.

Haber: Mehmet Güngördü