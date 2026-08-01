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Gazipaşa’da bir kişi evinin merdiveninde ölü bulundu

Gazipaşa’da bir kişi evinin merdiveninde ölü bulundu
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir kişi evinin merdiveninde ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişi evinin merdiveninde ölü olarak bulundu.

Olay, İstiklal Mahallesi İmamlar Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Nureddin Y.'yi (58) ulaşamayan çocukları, komşularından yardım istedi. Eve giden komşular, Nureddin Y.'yi evinin merdiveninde asılı halde buldu. Komşularının İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Nureddin Y.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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