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Kağıthane’de duvar otoparka doğru çöktü: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar oluştu

Kağıthane’de duvar otoparka doğru çöktü: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar oluştu
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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE’de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

12 SIFIR ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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