Sadettin Saran'ın yeni imajını görenler tanıyamıyor

Fenerbahçe’nin eski başkanı Sadettin Saran, gündemden düşmüyor. Saran bu kez de yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

SADETTİN SARAN BIYIK BIRAKTI

Uzun yıllardır kendine has tarzıyla bilinen Saran, bıyık bıraktığı yeni görünümünü takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sporseverler ve sosyal medya kullanıcıları arasında çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

İşte Sadettin Saran'ın yeni görünümü: