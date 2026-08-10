Eskişehir'de İki Arkadaş Limonata Satarak Harçlıklarını Çıkarıyor

Eskişehir'de ortaokula geçen iki arkadaş, yaz tatilini boş geçirmemek ve okul harçlıklarını çıkarmak amacıyla sokakta limonata satmaya başladı.

Eskişehir'de yaşayan 10 yaşındaki Doruk Köroğlu ve arkadaşı Mert Karataş, yaz tatilinde hem zamanlarını değerlendirmek hem de harçlıklarını kazanmak amacıyla evde hazırladıkları limonataları satmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlara tanesini 15 TL'den sattıkları limonatalar ile günlük ortalama 200 ile 400 TL arasında kazanç elde eden çocuklar, kazandıkları parayı eşit şekilde paylaşıyor. Ailelerinin de destek verdiğini belirten minik girişimciler, evde boş oturmak yerine çalışarak uyku düzenlerini de disipline soktuklarını ifade etti.

"Harçlığımızı çıkartmak için limonata satıyoruz"

Ortaokula yeni geçtiğini ve harçlık toplamak için bu işe başladığını belirten Doruk Köroğlu, "Ortaokula geçtiğim için harçlık topluyorum. Limonataları evde yapıyoruz. Yoldan geçen vatandaşlara satıyoruz. Tanesini 15 liradan veriyoruz. Günlük en az 2 ile 4 şişe, en fazla 6 şişe satıyoruz. Günlük kişi başı 200 ile 400 lira arası harçlığımız çıkıyor. Akşam ezanına kadar durup 200 lira toplayınca evimize gidiyoruz. Ailemiz de 'Boş boş duracağınıza çalışın, iyi para var' diyerek bize destek veriyor" dedi.

"Evde boş oturmaktansa çalışıp düzenimizi sağlıyoruz"

Limonata satarak günlerini verimli geçirdiklerini dile getiren Mert Karataş ise "Çalışmadığım zamanlarda evde erken yatıyordum, uyku düzenim bozuluyordu ve annem de bu duruma kızıyordu. Şimdi ise hem çalışıp harçlığımızı çıkarıyoruz hem de günümüzü değerlendiriyoruz. Ailelerimiz de çalışmamızı destekliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı