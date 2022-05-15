Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Gençleri '3D Gençlik Festivali'nde' Buluşturacak

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) -

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye ve Eskişehir'de bir ilke daha imza atarak Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali düzenliyor. 3D Gençlik Festivali, Avrupa Birliği ülkelerinin ardından Türkiye'de ilk defa Eskişehir Odunpazarı'nda yapılacak. 17-19 Mayıs 2022 tarihlerinde Kanlıkavak Parkında düzenlenecek olan 3D Gençlik Festivalinde, dinleme, diyalog ve dayanışma faaliyetlerinin yanı sıra konserler, tiyatro gösterileri, dans gösterileri de olacak.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir ilke imza atıyor. Kurt, Finlandiya, İsveç, Norveç, Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Letonya ve İzlanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinin ardından Türkiye'de ilk defa Eskişehir Odunpazarı'nda 3D Gençlik Festivali düzenleyecek. Odunpazarı Belediyesi ve Avrupa Birliği Derneği iş birliği ile yapılacak olan 3D Gençlik Festivali, 17-19 Mayıs 2022 tarihlerinde Kanlıkavak Parkında düzenlenecek. Dinleme, diyalog ve dayanışma anlamına gelen 3D Gençlik Festivaline, 14 siyasi partinin temsilcisi, 50'ye yakın sivil toplum kuruluşu ile öğrenci toplulukları katılacak.

FESTİVALİN AMACI HOŞGÖRÜYÜ HAKİM KILARAK ÖN YARGILARI ORTADAN KALDIRMAK

Odunpazarı 3D Gençlik Festivalinde, hoşgörüyü hakim kılarak sosyal-siyasal her türlü farklılığın zenginlik olarak benimsenmesi, bireysel veya toplumsal sorunların muhataplarına doğrudan iletilebilmesi, farklı düşüncelere karşı var olabilecek önyargıların ortadan kaldırılması; ulusal ve uluslararası demokratik yönetişim ilkelerinin hakim kılınması amaçlanıyor. Eskişehir'de gençler için bir siyasal katılım ve yönetişim platformu oluşturmayı da amaçlayan festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerin hedefinde ise şunlar yer alıyor: "Eskişehir'deki sivil ve resmi katılımcıları propaganda ve partizanlıktan tamamen uzak bir biçimde Eskişehir'e dair ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılabildiği ve söz konusu alanlardaki iyi yönlerin de daha ileriye nasıl taşınabileceği hakkında yeni fikirlerin ve tecrübelerin paylaşılabildiği ve böylece de toplumda tartışma, uzlaşma, dinleme, anlayış gösterme ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak.. Düzenlenecek olan katılım ve yönetişim temalı etkinlikler sayesinde toplumun her kesiminde katılım ve yönetişim kavramları hakkında farkındalığın yaratılması ve gelecek nesillerin katılım ve yönetişim alanlarında daha fazla rol almasının sağlanması."

ETKİNLİKLER GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Festivalin açılışı 17 Mayıs Salı günü saat 12.00'de yapılacak. Festivalin ilk günü "Gençlerin Siyasal Hayata Katılımı", "Tolerans" ve "Uzlaşı" konuları moderatörler ve raportörler eşliğinde ele alınacak. 18 Mayıs Çarşamba günü "Dijital Okur Yazarlık" ve "Sosyal Medya Kullanımı", "Dijital Kuşaklar ve Z Kuşağını Anlamak"; 19 Mayıs Perşembe günü ise "Genç İstihdamı", "Eğitim ve Sosyal Sorunlar" konuları moderatörler ve raportörler eşliğinde ele alınacak. 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta düzenlenecek olan etkinlikler 12.30'da başlayacak. Festival boyunca gençlerin, siyasi parti temsilcilerinin, STK'ların ve diğer tüm katılımcıların bu konular hakkında görüşleri dinlenecek, sorun tespiti yapılacak ve çözüm önerileri ele alınacak. Festival programı boyunca dinleme, diyalog ve dayanışma faaliyetlerinin yanı sıra gençlik konserleri, tiyatro gösterileri ve dans gösterileri, çeşitli oyun aktiviteleri, workshoplar, atölye çalışmaları ile fotoğraf sergileri yapılacak.

EVDEKİ SAAT KONSERİ

Odunpazarı Belediyesi 3D Gençlik Festivali'nin kapanışı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması kapsamında Kanlıkavak Parkında Evdeki Saat Konseri düzenlenecek. 19 Mayıs Perşembe günü 20.30'da başlayacak olan Evdeki Saat Konseri, gençlere müzik ziyafeti sunacak.