Ödemiş Belediye Başkanı Eriş, 4,5 Yıllık Çalışmaları Muhtarlarla Değerlendirdi

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi ilçedeki mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada 4,5 yıllık çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destekleriyle şehrin geleceğini şekillendiren, altyapısı güçlü bir şehir olma yolunda ilerleten önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Ödemiş’in İller Bankası payından 330 milyon lira aktarıldığını, buna karşılık İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş’e 1 milyar 123 milyon liralık yatırım yaptığını belirterek, Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesi ilçedeki mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada 4,5 yıllık çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük destekleriyle şehrin geleceğini şekillendiren, altyapısı güçlü bir şehir olma yolunda ilerleten önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Ödemiş'in İller Bankası payından 330 milyon lira aktarıldığını, buna karşılık İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş'e 1 milyar 123 milyon liralık yatırım yaptığını belirterek, Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi üyeleri, Muhtarlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU yetkililerinin katıldığı toplantıda Başkan Eriş, önemli bilgiler paylaştı.

Ödemiş Belediyesi'nin giderek artan maliyetlere, derinleşen ekonomik krize, pandemiye ve yaşanan afetlere rağmen 4,5 yılda merkez ve kırsal mahallelerde 55 futbol sahası büyüklüğünde (408.109 metrekare) bir alanı kilit parke taşla kapladığını, üretim yollarında ise rekor düzenleme yaptığını aktaran Eriş, üretim yollarında yapılan 2880 kilometrelik düzenlemenin gidiş-dönüş Ödemiş-Elazığ arası kadar bir mesafeye denk geldiğini aktardı.

Ödemiş'in elektrik, doğalgaz, telekom, su ve kanalizasyon anlamında tarihte görülmedik düzeyde bir altyapı çalışmasına ev sahipliği yaptığını açıklayan Eriş, farklı kurumların kazıları nedeniyle yıpranan yolları yenilemek üzere var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Yüklenici firmaların çalışmaları tamamlayıp kabul işlemleri yapılıp belediyeye teslim etmeden müdahalede bulunma şansının olmadığını hatırlatan Eriş, 4,5 yılda 62.600 metrekarelik sıcak asfalt yaması ile makinelerle kazılan yolları elleriyle onardıklarını vurguladı.

BÜYÜK ASFALT HAMLESİ SÜRÜYOR

Farklı kurumların altyapı çalışmalarıyla yıpranan ana arterlerde sıcak asfalt hamlesinin devam ettiğini vurgulayan Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON işbirliği ile Şehit Salim İzleyen Caddesi, Sefa Sokağı, Yavuz Selim Caddesi, Bilgi Sokağı, Şehit Lütfü Bingöl Caddesi, Göksenin Sokağı, 1257. Sokak, Ahrandı Yolu, Anadolu Caddesi, Ortaç Sokağı, Namık Kemal Caddesi (1. Etap), Denizciler Sokağı, Şehit Ali Dereli Mevkii, Sanayi Sitesi Şeref Usta Caddesi'nde sıcak asfalt kaplamalarının tamamlandığını açıkladı.

Saraçoğlu Caddesi ve Beşgöz Caddesi'nde sıcak asfalt serilmeye başlandığını söyleyen Eriş, büyük asfalt hamlesinin hava koşullarının elverişli olduğu günlerde ana arterlerde devam edeceğini aktardı.

ÜRETİM VE TİCARET YOLU AĞI GÜÇLENİYOR

Asırlık hayal olan Bozdağ-Kemer yolu ile 19 kilometrelik tasarruf sağladıklarını söyleyen Eriş, ürünleri pazarlara kısa ve kolay yoldan ulaştıracak bağlantı yollarıyla üretim ve ticaret bağlantılarını güçlendirdiklerini vurguladı. Üzümlü-Köseler, Küçükören-Demirdere, Kutlubeyler-Bucak, Süleymanlar-Kızılca, Emirli-Bıçakçı Ovacık Yaylası, Köfündere-Uzundere gibi bağlantı yollarıyla üreticiye hem yakıttan hem zamandan tasarruf imkanı sunduklarını kaydetti.

Eğitimci Başkan Eriş, okullara verdikleri onarım desteğinin 100 okula yaklaştığını, ihtiyaç sahibi 282 aileye ev onarım desteği verdiklerini 36 cami onarımı ve 31 lojman onarımına imza attıklarını belirtti.

Tarım, hayvancılık ve süs bitkilerinin şehrinde üreticiye tam destek verdiklerini sözlerine ekleyen Eriş, 26400 dekar alanda tarımsal sulama yaptıklarını, 9 yeni sondaj kuyusu ile üretime can suyu sağladıklarını söyledi. Çamlıca ve Küçükören'de sondaj kuyularında elektrik enerjisi ihtiyacını güneş enerjisi panelleriyle karşıladıklarını aktaran Eriş, Bademli Şehit Asteğmen Coşkun Kale Barajı'nda suyun her damlasına sahip çıkan kartlı ve sayaçlı sistem sayesinde sulama yapılan dönemin 5,5 aya yükseldiğini belirtti. Eriş, Mendegüme bölgesine hitap edecek sulama göleti projesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte hayata geçireceklerini aktaran Eriş, sulama göleti için zemin etüdü çalışmalarının başladığını müjdeledi.

Aydın Dağları'nda yetişen ihracat ürünü kiraz ve eriğin değerini korumak, üreticiyle alıcıyı doğrudan buluşturmak adına Küre, Küçükören, Hamam, Demirdere, Güney ve Çayır üreticilerinin katılımıyla Demirdere'de Erik ve Kiraz Toptan Pazarı kurduklarını hatırlatan Eriş, örnek bir proje olan bu toptan pazarın soğuk hava deposu ile birlikte üreticiye büyük bir destek ve kolaylık olduğunu kaydetti.

ÜRETEN BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK ADIMLAR

Üretici kooperatiflerini desteklemek, tüketiciyi sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmak hedefiyle Otamış markasıyla halkın marketini kurduklarını anlatan Eriş, Otamış'ın üreten belediyeciliğin öncü ve örnek projelerinden olduğunu söyledi. Sürekli yeni ekonomik kaynaklar üretmek üzerine çalıştıklarını belirten Eriş, Otamış'ın yanı sıra yeni konaklama tesisleri, yeni sosyal tesisler ve konut projeleri ile belediyenin ekonomik yapısını güçlendirecek çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

ÖDEMİŞ'İN GELECEK 100 YILI PLANLANDI

Başkan Eriş, Ödemiş'i gelecek 100 yıla hazırlayacak imar düzenlemelerine de imza attıklarını belirterek, güney çevre yolu projesi ile Ödemiş'e yeni bir küçük sanayi sitesi alanı kazandıracaklarını söyledi. Eriş, İzmir Yolu imar revizyonu ile ilçenin batı girişinin çehresinin değişeceğini resmi kurum binaları için yeni yer sağlandığını, kuzey çevreyolu projesi ile ilçeye yeni stadyum alanı, diş hastanesi yeri oluşturulduğunu kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile evde bakım hizmetleri için örnek bir çalışmaya imza attıklarını kaydeden Eriş, Ödemiş Belediyesi'nin 4,5 yılda 7017 hasta nakil işlemi ile zor zamanda hemşehrilerinin yanında olduğunu, her gün sabah 05.30'da İzmir'deki hastanelere ücretsiz ring servisi düzenleyip bugüne dek 10 bin kişiyi İzmir'deki farklı hastanelere ulaştırıp evlerine bıraktıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şoför esnafı ile el ele vererek İZTAŞIT konforunu Kiraz'ın ardından Kaymakçı ve çevresindeki mahallelerin hizmetine sunduğunu sözlerine ekleyen Eriş, İZTAŞIT için şoför esnaflarının kooperatif çatısı altında buluşup İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurması gerektiğini hatırlattı.

"BÜYÜKŞEHİR'DEN ÖDEMİŞ'E 1 MİLYAR 123 MİLYON LİRA YATIRIM"

Başkan Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geride kalan 4,5 yıllık süreçteki destekleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Başkan Eriş, "İller Bankası payımızdan Nisan 2019'dan şimdiye kadar olan dönemde 330 milyon lira İzmir Büyükşehir Belediyemize gitmiş. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi bizim ilçemize ne kadar yatırım yapmış? İzmir Büyükşehir Belediyesi bize 1 milyar 123 milyon lira yatırım yapmış. Bizim payımızdan İzmir Büyükşehir'e bir verilmiş, biz İzmir Büyükşehir'den dört katı hizmet almışız. Daha devam eden yatırımlar da var. Buradan Tunç Soyer Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Her gün ilçemizde büyük bir asfalt hamlesi söz konusu. İZSU'nun aralıksız süren yatırımları var. Bu rakam yıl sonuna dek daha da artacak. İzmir ilimiz tüm ilçeleri ile birlikte vergide Türkiye'de ilk sırada, 40 verip bir almışız. Keşke böyle olmasa İzmir hak ettiği payı alsa. Başka iller verdiğinin beş katını alıyorsa biz İzmir olarak Ödemiş olarak daha fazla pay almak istiyoruz" dedi.

Başkan Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ödemiş'e tam teşekküllü içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu bulunan spor kompleksini ve otopark sorununa çözüm olarak yeraltı otoparklarını kazandıracaklarını söyledi.