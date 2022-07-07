Ödemiş Belediye Başkanı Eriş, 3 Yıldır Yaptıkları Çalışmaları ve Hayata Geçirdikleri Projeleri Anlattı

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Belediyesi'nin üç yıllık çalışmalarını ve gelecek iki yıla dair hedeflerini paylaştığı bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

Belediye Kültür Merkezi'nde belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, oda ve borsa başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerinin katılımıyla dün düzenlenen toplantıda Başkan Eriş, üç yıllık görev dönemini değerlendirdi.

Üç yıllık süreçte merkezde ve kırsalda vatandaşların yaşadıkları yerde mutlu olmaları adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Eriş, destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte başarıyoruz" dedi.

Başkan Eriş, ekonomik kriz sebebiyle gelen zamlar sonrası geçen yılın aynı dönemine göre akaryakıt ve elektrik giderlerinin üç kat arttığını, personel giderinin de yüzde 100'e yakın bir oranda arttığını vurguladı.

Eriş, belediye alacaklarına ve pandemi döneminde yaşanan gelir kaybına dikkat çekerek, "Önceki dönemde İŞKUR destekli olarak yedi grup halinde 764 kişi işe alınmış ama bize İŞKUR'dan bir kişi dahi verilmedi. Biz 150 kişi talep ettik ancak İŞKUR'dan alamadık. Üç yıldır bu arkadaşlar, İŞKUR üzerinden belediyemizde çalışsaydı 36 milyon cebimizde kalacaktı. Bu 36 milyon lira kasamızda olsaydı Gölcük'teki 85 odalı 19,4 milyon lira maliyeti olan otel projemizden belki de iki tane yapmamız mümkündü" diye konuştu.

Ödemiş Belediyesi'nin üç yılda merkez ve kırsal mahallelerde 355 bin metrekare kilit parke taş döşediğini, bu rakamın 50 futbol sahası büyüklüğüne eş değer olduğunu söyleyen Eriş, bu alanda 25 milyon liralık yatırım yaptıklarını da ekledi.

'DAHA YEŞİL BİR ÖDEMİŞ'

Ödemiş'in yeşil alan kapasitesini 35 bin 607 metrekare artırdıklarını, 22 yeni park açıp 20 parka yeni oyun grubu kurduklarını söyleyen Eriş, 'Daha Yeşil bir Ödemiş' için 5 bin 43 adet ağaç, 169 bin çalı grubu bitki diktiklerini ve yedi ayrı parkta spor alanları oluşturduklarını açıkladı. Eriş, Küçükören ve Çamlıca'da sondaj kuyularının enerji ihtiyacını kurdukları güneş panelleriyle karşıladıklarını belirtti.

İhracat ürünü erik ve kirazın yetiştiği Aydın Dağları üzerindeki Hamam, Demirdere, Küçükören, Güney, Çayır ve Küre'deki üreticileri, Mendegüme Erik ve Kiraz Toptan Pazarı ile bir araya getirip ürünün değerinin korunmasını sağladıklarını söyleyen Başkan Eriş, Demirdere'de kurdukları soğuk hava deposuyla da üreticiyi desteklediklerini anlattı.

Ödemiş'te ürünlerin tanıtımı adına festivaller düzenlediklerini de belirten Eriş, ilk kez düzenledikleri 'Kestane Festivali' ve 'Patates Festivali' ile coğrafi işaretli ürünleri öne çıkardıklarını söyledi.

TÜRKAN SAYLAN EĞİTİM MERKEZİ İLE GELECEĞE YATIRIM

'Eğitime destek geleceğe yatırım' anlayışı ile ilerlediklerini söyleyen Eriş, Türkan Saylan Eğitim Merkezi'ni yedi ay gibi bir sürede ilçeye kazandırdıklarını, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 220 öğrencinin eğitim merkezinden yararlandığını belirtti. Bir eğitimci olarak gençliğin gelişimine ve eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini sözlerine ekleyen Eriş, Tahir Çaylı Parkı Ödev Evi'nin yeni evlerini ilçeye kazandıracaklarını anlattı.

Eriş, çalışan annelerin çocuk bakımına Üç Eylül Mahallesi Kantarcı Gündüz Bakımevi, Umurbey Mahallesi Serpil Yanbastı Gündüz Bakımevi ve Atatürk Mahallesi Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ile destek verdiklerini açıkladı. Ödemiş Belediyesi bünyesinde kurulan Kişisel Gelişim ve Sanat Atölyeleri'nin kültür-sanat, hobi ve spor kurslarına bin 500'e yakın kursiyerin katıldığını sözlerine ekledi.

EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Sağlıkta, pandemi dönemi dışında; 4 bin 932 hastaya nakil işlemi, 5 bin 329 kişiye evde sağlık hizmeti ile yükselen bir grafikle sağlık hizmeti verdiklerini söyleyen Eriş, Ödemiş'ten İzmir'deki hastanelere gitmek durumunda olan hastalar için ring seferi düzenlediklerini, hasta nakil ambulansının da il içinde nakil hizmeti sunduğunu belirtti. Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile imzaladıkları protokolle evde bakım hizmetlerinin kapsamının genişleyeceğini de sözlerine ekledi.

Ödemiş'te sokakta yaşayan hayvanlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine gittiklerini aktaran Eriş, "Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayvan barınağımızda kedi ve köpek kısırlaştırma operasyonları ve aşılama faaliyetleri her geçen yıl artan bir ortalama ile aralıksız sürüyor. Üç yılda 4 bin 678 operasyon yapıldı. 2021 yılında rekor kırıldı. Ödemiş'in yanı sıra Kiraz, Beydağ ve Bayındır'a da hizmet veriyoruz" dedi.

TURİZM, KENT EKONOMİSİNE KAZANDIRILACAK

Kent ekonomisine yeni bir sektör olarak turizmi kazandırmak istediklerini belirten Eriş, doğa harikası Gölcük Yaylası'nda konaklama tesisi ihtiyacına yönelik olarak Gölcük Otel projesini İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet olarak hayata geçirdiklerini söyledi. Eriş, Bozdağ'daki eski belediye binasının Efeler Yolu Projesi'nin merkezi olarak restore edildiğini, çarşıya doğal dokuyla uyumlu bir görünüm kazandırıldığını belirterek Bozdağ'da hedeflerinin dört mevsim turizm olduğunu belirtti. Eriş, tarihi Birgi'de Küp Uçuranlar Kulesi'nin de yer aldığı Çamlık Parkı projesinde ve Birgi Aydınoğlu Mehmet Bey Hamamı Restorasyon projesinde sona gelindiğini aktardı.

Ödemiş'in bin 478 hektarlık imar planının bin 12 hektarlık kısmının Ödemiş'in ihtiyaçları dikkate alınarak ilçedeki harita mühendislerinin katkılarıyla revize edildiğini söyleyen Eriş, Kuzey Çevre Yolu, Güney Çevre Yolu ve İzmir Yolu imar planı düzenlemeleriyle, kentin gelecek 100 yılına ortak akılla, hakça paylaşımla ve sağlıklı gelişimle ışık tuttuklarını ifade etti. 95 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Mustafa Bengisu'nun hayata geçirdiği şehir planının ardından ilk kez büyük kapsamda düzenlemelere gidildiğini hatırlatan Eriş, Kuzey Çevre Yolu projesinin askı sürecinde olduğunu açıkladı.

Eriş, Kuzey Çevre Yolu projesi kapsamında yapılan düzenlemelerle yıkılan hastanenin bulunduğu alanda bir diş hastanesinin kurulmasına imkan sağlayacak sağlık tesisi alanını ortaya çıkardıklarını söyledi. Eriş, 2 bin 848 m2'lik kültürel tesis alanını 4 bin 500 m2'lik sağlık tesisi alanına dönüştürdüklerini belirterek, hastanenin taşınması sonrası boş kalan alanın güneyinde yıkılmayı bekleyen eski binanın olduğu bölgede diş hastanesi inşa edilmesinin sağlanacağını hatırlattı.

HEDEF, SIFIR ATIK

Çevre dostu yatırımlarla tarım topraklarını korumaya devam ettiklerini belirten Eriş, Avrupa'nın en büyük katı atık yönetimi tesisinin Ödemiş'te İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte hizmete sunulduğunu kaydetti. Atıkları çöp değil, enerji ve gübreye dönüşen yeni bir ekonomik kaynak olarak değerlendiren Eriş, tesisin havzanın geleceği adına önemine vurgu yaptı. Eriş, Ödemiş Belediyesi olarak 'Sıfır Atık' hedefi doğrultusunda Küçük Menderes havzasının ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni kurduklarını anlattı.

ANKA / Yerel