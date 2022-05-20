Oda-Borsa takımı 'iyilik' için koştu

Omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak için 2014'ten bu yana düzenlenen Wings For Life World Run yarışının Türkiye'deki resmi lokasyonu bir kez daha İzmir oldu. Tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022'de "Oda Borsa İzmir" takımı da omurilik felçlilerine umut olmak için koştu. İzmir'in 2 oda ve 1 borsasının desteğiyle başarılı bir sosyal sorumluk projesine imza atan katılımcılar, plaket ve madalya ile ödüllendirildi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsasından (İTB) toplam 60 çalışanın katıldığı "Oda-Borsa Takımı Ödül Töreni" İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Törenin açılış konuşmalarını İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ve EBSO Genel Sekreter Yardımcısı Ayşen Şahin yaptı.

Prof. Dr. Tanyeri: "İyilik hızla bulaşan bir şeydir"

Oda-Borsa takımının çok güzel bir iyiliğe vesile olduğunu belirten İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, "Wings For Life World Run projesi kardeş odaların ortaklığında çok güzel bir proje oldu. Başkanlarımız 'Kardeş Oda' kavramını sık sık dile getiriyor ve ortak projeler gerçekleştiriyor. Çalışanlarımızın arasında da çok güzel bir dostluk var. Wings For Life iyilik hareketi bütün dünyada büyük ilgi görüyor. İnanıyorum ki, sizler madalyalarınızı boynunuzda değil kalbinizde taşıyacaksınız. Çünkü iyilik inanılmaz derecede hızlı bulaşan bir şeydir. Katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Şahin: "Herkesi tebrik ediyorum"

EBSO Genel Sekreter Yardımcısı Ayşen Şahin, "Wings For Life World Run projesi hem sağladığı iyilik zinciri hem de 3 odanın arasındaki işbirliğine örnek olması açısından da çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi. Bu güzel amaç için birlikte olmaktan dolayı çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Oda-Borsa takımında yer alan herkese çok teşekkür ediyorum. Derece alan, almayan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Güdücü: "Oda ve borsalar birçok projede beraber"

İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ise "Böyle birlikteliklerin artmasını diliyorum. Siz koşamayanlar için koştunuz, bizler için de koştunuz. Önümüzdeki yıl hep birlikte koşmayı umuyoruz. Bu dönem birçok projede oda ve borsalar olarak beraberiz. Yönetim kurullarımız her şeyi birlikte yapma konusunda bizlere güç veriyor. Bu anlamda sizlerin çabası son derece kıymetliydi. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından madalya ve plaketlerini alan Oda-Borsa takımı katılımcıları, kurumsal yardımseverlik adına Wings For Life World Run katılmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

21.1 km koşarak birinci oldu

Wings for Life Dünya Koşusu'nda Oda Borsa takımında birinci olanlar; erkeklerde Tolga Uğurel (21.1 km), kadınlarda Sibel Kartelli (11.3 km). İkinci olanlar; erkeklerde Murat Turmak (10.9 km), kadınlarda İslime Pınar Nacak (9.8 km). Üçüncü olanlar; erkeklerde Zeki Erez (10.7 km), kadınlarda Aysu Kıran, (7 km). Dördüncü olanlar; erkeklerde Birol Efe (10.4 km), kadınlarda Büşra Melisa Taşan (6.7 km). Beşinci olanlar; erkeklerde Hitay Baran (9.5 km), kadınlarda Hilal Doğan (5.2 km). - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel