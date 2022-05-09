Nilüfer'de "Baharın Gelişi" Kutlandı

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Görükle Hıdırellez Şenliği'nde baharın gelişi, coşku içinde kutlandı. Hıdırellez ateşinin yakılıp halayların çekildiği şenliğin finalinde şarkıcı Mehmet Çevik sahne aldı.

Bursa Nilüfer'de baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez, büyük bir coşku içinde kutlandı. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği ve geleneksel hale gelen 10. Görükle Hıdırellez Şenliği, pandemi döneminin ardından bu yıl geniş katılımla düzenlendi. Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Görükle Sanayici ve İş adamları Derneği (GÖRSİAD) ve Görükle Kadın Dayanışma ve Kalkındırma Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen şenlik, Görükle meydanında başladı. Şenliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Yüksel Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, GÖRSİAD Başkanı Engin Çetiner, Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞENLİK ATEŞİ YAKILDI

Görükle Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, davul-zurna eşliğinde dakikalarca halay çekti. Şenliğe katılanlar daha sonra, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun hareketli müzik ve dansları eşliğinde, şenlik alanı olan Motormeşeler Parkı'na yürüdü. Şenlik ateşinin yakıldığı, dev salıncağın kurulduğu, ağaçların rengarenk süslendiği şenlik alanını dolduranlar, düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Hıdırellez ateşinden atlayarak, şenliğin sembolü haline gelen dev salıncakta sallandı.

"HIDIRELLEZ, MEVSİMLERİN EN GÜZELİNE MERHABA DEMEK"

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Hıdırellez, mevsimlerin en güzeline merhaba demek. Doğanın yeniden uyanışı demek. Baharı kucaklamak demek. Bizim kültürümüzde Hıdırellez'e dair çeşitli rivayetler var. Kurak topraklarda çiçekler açtırdığına, başı sıkışanlara yardım ettiğine inanılan Hızır ile denizlerde bereket dağıttığına inanılan İlyas, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede bir kıyıda buluşup dilekleri yerine getirir, dünyaya bereket dağıtırmış. Bu buluşmayla doğa yeniden uyanır, yaşam yeniden başlarmış. Rengarenk ritüellerin eşlik ettiği Hıdırellez bir bahar bayramıdır aslında" dedi.

"PANDEMİYLE YAŞADIĞIMIZ KASVETİN VE EKONOMİK KRİZLE BOĞULDUĞUMUZ BU ENDİŞE VE KARAMSARLIK İKLİMİNİN DAĞILMASINI DİLİYORUM"

Herkesin bahar bayramını kutlayan Erdem, hıdırellezin herkesin hayatına her anlamda bahar getirmesini diledi. Başkan Erdem, "Pandemiyle yaşadığımız kasvetin ve ekonomik krizle boğulduğumuz bu endişe ve karamsarlık ikliminin dağılmasını diliyorum. Artık yüzümüz gülsün, gönüllerimizde yeni başlangıçların umut çiçekleri açsın istiyorum. Hıdırellezin, açlıkla ve savaşla burun buruna yaşayan coğrafyalara bolluk bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Gül ağaçlarına asılan, suya fısıldanan bütün dilekler kabul olsun, bahar bereketiyle gelsin" dedi.

Erdem, şenliğin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da "Birlik beraberlik içinde yeni bir dönemin gelişini karşılıyoruz. En kötü gününüz böyle olsun" dedi.

NİLÜFER HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERSİNİ SERGİLEDİ

Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert ile Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş da şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından sahneye çıkan Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve solist Hübeyya Arun, hareketli ritim ve müziklerle şenliğe katılanlara eğlenceli anlar yaşatırken Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da danslarıyla alanı dolduran herkesi coşturdu. Şenliğe katılanlar da Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'na eşlik edince, ortaya renkli görüntüler çıktı.

10. Görükle Hıdırellez Şenliği'nin finalinde, Bursalı sevilen şarkıcı Mehmet Çevik sahne aldı. Hareketli sahne performansıyla coşkuyu doruğa çıkaran Mehmet Çevik, sevilen şarkılarını şenliğe katılanlar için seslendirdi.