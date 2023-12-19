Nilüfer Belediyesi, öğrencilere eşya desteği sağlıyor

Kentteki öğrencilere kalacak yer, yemek, ulaşım, burs, kitap desteği sağlayan Nilüfer Belediyesi, eşya desteği için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Nilüfer Belediyesi proje kapsamında öğrenci evlerine destek olmak isteyen Bursalı vatandaşların iyi durumdaki eşyalarını evlerinden alıyor, ihtiyacı olan öğrencilerin evlerine teslim ediyor.

Uzun yıllar hayallerindeki üniversitelerde okumak, bir meslek sahibi olmak için çalışıyorlar. Üniversiteli olmanın tadını çıkarmaya fırsat bulamadan kendilerini derinleşen ekonomik krizin yol açtığı bambaşka sorunların içinde buluyorlar. Kira, mutfak alışverişi, ders kitabı, kıyafet, ulaşım gibi temel masraflara çoğu yetişemiyor. Pek çok öğrenci, eğitim hayatlını devam ettirebilmek için bir işte çalışmak zorunda kalıyor.

Öğrenciler yaşam şartlarının giderek ağırlaştığını, masrafları karşılayamadıklarını söylüyor. Uludağ Üniversitesi Konservatuvarı öğrencilerinden biri, "Türkiye'de öğrenci olarak yaşamak zor. Günden güne zorlaşıyor. Dün bugüne hiç benzemiyor. Çalışmak zorunda kalıyoruz. Bazen sınav haftaları dahil çalışmak zorunda kalıyoruz, sınavlara giremiyoruz" dedi.

Bir başka öğrenci ise içinde bulundukları zorlu şartları şu sözlerle dile getirdi:

"Verilen KYK bursları ya da aileden gönderilen ücretler yeterli olmuyor. Bu enflasyon ortamında öğrenciler gerçekten çok büyük bir yük altında. Ev kiraları inanılmaz uçtu. Artık öğünler 100 lirayı aşıyor bütün öğünlerimiz. Bir öğünün bile belediye tarafından karşılanması totale vurduğunuzda çok fayda sağlıyor öğrenci bütçesine."

"EVDE NE EKSİK?"

Bursa Nilüfer Belediyesi, bölgesindeki Uludağ Üniversitesi öğrencileri için barınmadan beslenmeye, ev eşyasından çay-kahveye kadar öğrencilerin para harcamak zorunda kalacağı pek çok temel ihtiyaca destek oluyor. Öğrencilerin geçim sıkıntısına değil geleceklerine odaklanmalarını hedefleyen projelerle; öğrencilere, kalacak yer, düzenli ücretsiz yemek, giysi ve çalışma alanları desteği veriliyor.

Eve çıkabilen öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de eşya eksiği. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Nilüfer Belediyesi vatandaşların kullanmadığı, iyi durumdaki eşyaları alıyor, öğrenci evlerine ücretsiz ulaştırıyor. Öğrencilerin en beğendiği destekler arasında gelen eşya desteği, yeni eğitim öğretim yılı başladığından bu yana aralıksız sürüyor.

Eşya desteği alan bir öğrenci, "Nilüfer Belediyesi'nin ekipleri ile karşılaştım. Bana 'eksiğin var mı evde?' dediler. Yaklaşık 10-15 dakika içinde evde olmayan bulaşık makinesi ve halı geldi" dedi.

Nilüferliler de belediyenin öğrenciler için köprü olmasından memnun. Eşyalarını öğrencilerle paylaşan bir vatandaş, "Oğlumuz da Uludağ Üniversitesi'nde okuyor. Oradan da biliyoruz öğrencilerin ihtiyaçlarını. Yemek sıkıntıları var, ulaşım sıkıntıları var, eşya özellikle... Günümüz koşullarında edinmeleri çok zor. Kanepelerin kılıfına kadar yıkadık, teslim ediyoruz. Ufacık katkımız olursa çok mutlu oluruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİYE TAM DESTEK

Her zaman ve her ihtiyaçta gençlerin yanında olduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Öğrencilik yılları insan hayatında en güzel ama aynı zamanda en çok yokluk çekilen yıllardır. Biz kentimizde misafirimiz olan üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştırmak için çok sayıda çalışma yapıyoruz" dedi.

Erdem, üniversite öğrencileri için neler yaptıklarını şöyle anlattı:

"Yurtlarda yer bulamayan öğrenciler için huzurevlerimizin boş odalarını açıyoruz. Gençlik Evi'nde ücretsiz internet, çay-kahve-sandviç, sıcak bir ders çalışma ortamı sağlıyoruz. Çamaşırlarını yıkamaları ve kurutmaları için NİL-PAK tesisini kullanabiliyorlar. Görükle'deki Giymiyorsanız Giydirin Kampüs ismi verilen mağazayı ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuyoruz. Bütçe olanaklarımız elverdiği ölçüde, gençlerimiz ekonomik krizin ağırlığı altında ezilmesin diye desteklerimizi sürdüreceğiz. İki binin üzerinde öğrenciye burs ve ulaşım desteği sağladık. Öğrencilerin en yoğun yaşadığı Görükle'de ücretsiz çorba ikramında bulunuyoruz."