Keçikalesi'nde Elektriksiz Yaşam: Mum Işığında Geçim Mücadelesi

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bazı aileler, yıllardır elektrik olmadan yaşamlarını sürdürüyor. Mum ve el fenerleriyle aydınlanan evlerde yaşayan vatandaşlar, şahsi trafo maliyetini karşılamaları halinde hayvanlarını satmak zorunda kalacaklarını belirterek, yetkililerden destek istedi.

Keçikalesi beldesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede bulunan evlere elektrik ulaştırılamaması, burada yaşayan ailelerin günlük hayatını zorlaştırıyor. Çevredeki bazı ev sahipleri kendi imkanlarıyla şahsi trafo kurarken, ekonomik gücü bulunmayan aileler ise elektrikten yararlanamıyor. İmar barışından yararlandıklarını, evlerine ait plan ve projeleri hazırlattıklarını söyleyen vatandaşlar, elektrik aboneliği için gerekli işlemleri yaptıklarını ancak kendilerinden şahsi trafo kurmalarının istendiğini öne sürdü. Hayvancılıkla geçinen aileler, yaklaşık 1 milyon lirayı bulduğu belirtilen trafo masrafını karşılayabilmek için hayvanlarını satmak zorunda kalacaklarını ifade ettiler. Elektrik bulunmadığı için buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve diğer elektrikli ev aletlerini kullanamayan kadınlar, yemeklerini mum ya da el feneri ışığında hazırlıyor. Bölgede yaşayan çocuklar ise televizyon izlemek, telefonlarını şarj etmek ve akşamları ışık altında ders çalışmak istediklerini dile getirdiler.

Babadan kalan arazide hayvancılık yapan Tuncer Şimşek, yaklaşık 30 yıldır bölgede yaşadığını belirterek, ailesinin tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu söyledi. Yedi çocuğu, gelinleri ve torunlarıyla kalabalık bir aile olduklarını ifade eden Şimşek, elektrik olmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Şimşek, "Yıllardır burada yaşıyoruz. Babamızdan kalan mesleği devam ettiriyor, hayvancılık yapıyoruz. Hayvanımız var ancak ürettiğimiz sütü, yoğurdu ve peyniri saklayamıyoruz. Çevremizde birçok yerde elektrik bulunmasına rağmen bizim bölgemizde elektrik yok" dedi.

İmar barışından yararlandığını, abonelik işlemlerini yaptırdığını ve evine ait plan ile projeleri çizdirdiğini aktaran Şimşek, "Çocuklarımız televizyon izlemek, ışık altında ders çalışmak istiyor. Hangi çağda yaşıyoruz? Bizim hayvanımız da, üretimimiz de var" diye konuştu.

"Trafo için hayvanları satarsak burada kalmanın anlamı yok"

Kendilerinden şahsi trafo kurmalarının istendiğini iddia eden Şimşek, maliyetin aile bütçesini aştığını dile getirdi. Trafo için istenen parayı karşılamak için hayvanlarını satmaları halinde geçim kaynaklarının ortadan kalkacağını söyleyen Şimşek, "Şahsi trafo kurmamız gerektiği ve maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu söyleniyor. Bu parayı ödemek için hayvanlarımızı satmamız gerekir. Hayvanları sattıktan sonra burada yaşamamızın bir anlamı kalmaz. Biz yaklaşık 15 kişilik bir aileyiz ve geçimimizi bu hayvanlardan sağlıyoruz. Eksik bir evrakımız varsa bize söylesinler, tamamlayalım. Yetkililerden elektrik konusunda yardım bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elektrik sorunu nedeniyle bazı yakınlarının hayvancılığı bırakarak Ankara'ya göç ettiğini anlatan Şimşek, aynı durumu kendi ailesinin de yaşamasından endişe ettiğini söyledi.

"20 yaşındayım, elektrikli bir evde yaşamadım"

20 yaşındaki Sıla Şimşek ise bugüne kadar elektrik bulunan bir evde yaşamadığını ifade etti. Elektrik olmadığı için telefon, internet, televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi imkanlardan yararlanamadıklarını belirten Şimşek, "Ben 20 yaşındayım ve hiç elektrikli bir evde yaşamadım. İnternetimiz ve televizyonumuz yok. Telefon olsa bile şarj edemiyoruz. Çamaşırlar ve bulaşıklar elde yıkanıyor. Hayvanlarımızdan elde ettiğimiz süt, yoğurt ve peyniri saklamak için de elektrik gerekiyor. Biz de diğer gençler gibi normal bir hayat yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 55 yıldır bölgede yaşadığını söyleyen 60 yaşındaki Leyla Koçyiğit, çocukluk yıllarından bu yana aydınlatma sorunu yaşadıklarını anlattı. Koçyiğit, "Buraya 5 yaşındayken geldim. O dönem çıra yakarak aydınlanıyorduk. Şimdi her yerde elektrik var ama biz hala elektriksiz yaşıyoruz. Burada hamile kadınlar, küçük çocuklar ve okula giden öğrenciler var. Ben 60 yaşındayım, başka bir yere taşınıp yeni bir hayat kurmam kolay değil. Yalnızca elektrik istiyoruz. Başka bir talebimiz yok" dedi.

Vatandaşlar, bölgede gerekli incelemelerin yapılmasını ve elektrik sorununun çözülmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı