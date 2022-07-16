Niğde'de Göletten Sızan Sular Köydeki Evlerin İçerisinden Çıkıyor

ENES CAN ÖZMEN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de teknik şartnameye uygun olarak inşa edilmediği için sulama göletinin sızdırdığı suların, evlerin tabanından ve sokaklardan çıkmaya başladığı Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız mevkiinde yöre halkının şikayetlerini dinledi.

Niğde'de Asmasız mevkisindeki vatandaş sulama göletinin sızdırdığı sulardan şikayet ediyor. Su tutmaya başlayınca, gölete yakın olan bölgelerdeki evlerin tabanından, sokaklardan ve mezarlığın bir bölümünden su çıkmaya başladığını belirten köylüler duruma tepki gösterdi. Gürer, zemin etüdünün iyi yapılamadığı öne sürülen Asmasız Göleti'nden sızan suların yöre halkının evlerinin tabanından çıkmaya başlamasıyla oluşan mağduriyeti yerinde görmek amacıyla gittiği Asmasız mevkiinde yetkilileri göreve davet etti.

"SOKAKLAR GÖLETE DÖNDÜ"

Gürer'e yaşadıkları mağduriyeti anlatan vatandaşlar, geçen yıl yapımı tamamlanan göletin su tutmaya başladığı andan itibaren sızdırdığını ve yeraltından sızan suların, evlerin tabanından çıkmaya başladığını belirttiler. Sokaklarda ve mezarlığın bir bölümünde de bu sızıntısının olduğunu anlatan köylüler, "Perişan olduk evlerimiz su doldu, sokaklar gölete döndü" diyerek tepkilerini dile getirdi. Gölette su birikir birikmez evlerin su altında kaldığını, sokaklarda adeta sel baskını görüntüsünün olduğunu aktaran vatandaşlar, yetkililerin soruna bir an önce çözüm bulmasını istedi.

"SOKAKLAR SUDAN GEÇİLMİYOR"

Asmasız göletinin zemin etüdünün iyi yapılmadığı ve teknik şartnameye aykırı bir şekilde inşa edildiğinin ortaya çıktığını söyleyen Gürer, "DSİ tarafından tarımsal sulama amaçlı yapılan göletin zemin etüdünün gereği gibi yapılmadığı için gölet seviyesinin altında bulunan evleri adeta su basmış durumda, sokaklar sudan geçilmiyor" dedi.

ANKA / Yerel