Nazım Hikmet Ölüm Yıl Dönümünde İzmir'de Anıldı - Haberler

Nazım Hikmet, 59. ölüm yıl dönümünde Kültürpark'taki heykeli önünde anıldı. Nazım'ın ömrünü memleketine adayan büyük bir ozan olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Nazım Hikmet tüm dünyada barış ve adaletin sesi oldu" dedi.

Şair Nazım Hikmet vefatının 59. ölüm yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Kültürpark'ta Nazım Hikmet Heykeli'nin önündeki anma programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, 68'liler Birliği Başkanı Okan Yüksel, Devrimci 78'liler Derneği Başkanı Ayhan Tural, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Akyarlı, Atatürk araştırmacısı Hanri Benazus ve şairin çok sayıda seveni katıldı.

BIRAKTIĞI ESERLER TOPLUMUN SEVDASINA DÖNÜŞTÜ

Anma programında konuşan Başkan Tunç Soyer, Nazım Hikmet'in memleketi, yaşamı ve bu toprağın insanlarının hikayesini anlatan büyük bir ozan olduğunu belirtti. Nazım Hikmet'in, dönemindeki haksızlıklara karşı ses olduğu, barışı ve adaleti savunduğu için mahküm edildiğini vurgulayan Başkan Soyer, "Ölüm tehditlerine maruz kaldı. ve ne yazık ki uğruna mücadele ettiği memleketinin hasretiyle sürgünde yaşamını yitirdi. Ancak ardında bıraktığı eserler bir toplumun sevdasına dönüştü" dedi.

NAZIM HİKMET BİZİ YAZDI

Başkan Soyer, Nazım Hikmet'in inandıklarının kavgasını verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Nazım kavgayı yazdı. Mahpusluğu yazdı. Çünkü ömrünün 13 yılını hapiste geçirmişti. Aşkı yazdı. Çünkü yaşamaya aşıktı. Doğayı anlattı. Çünkü müthiş bir doğa okuryazarıydı. Sürgünü yazdı. Çünkü öldüğü güne değin memleketinin özlemiyle yanıp tutuşmuştu. Hepsinden önemlisi Nazım Hikmet bizi yazdı."

NAZIM DÜNYADA BARIŞ VE ADALETİN SESİ OLDU

Nazım Hikmet'in bu toprağın insanlarına sevdalı olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Nazım, onlarca farklı dile çevrilerek ününü bütün dünyaya taşıyan eserlerini sarsılmaz bir memleket tutkusuyla yazdı. Ölümünün ardından geçen 59 yıla rağmen, Nazım Hikmet'in aşkı, kavgası ve yaşama tutkusu yaşamaya devam ediyor. Çünkü o büyük bir ciddiyetle yaşadı. Çünkü Nazım, memleketi uğruna ömrünü adayan büyük bir ozan olarak tüm dünyada barış ve adaletin sesi oldu" diye konuştu.

Başkan Soyer konuşmasında Nazım Hikmet'in "Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz" şiirinden dizeler okudu.

Eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, 68'liler Birliği Başkanı Okan Yüksel, Devrimci 78'ler Derneği Başkanı Ayhan Tural, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Akyarlı ile Atatürk Araştırmacısı Hanri Benazus da ünlü şairi, Türk edebiyatına kazandırdığı eserler ve şiirlerden bölümler okuyarak andı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan 68'liler Birliği Başkanı Okan Yüksel, Başkan Soyer'e teşekkür plaketi verdi.

ANKA / Yerel