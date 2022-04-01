NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli'de Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Çalıştayı yapıldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme amacıyla, güç birliği oluşturan kurumlar ve STK'lar 2 gün süren çalıştay sonunda sonuç bildirgesi yayınlayarak mesleki eğitimin sorunlarını açıkladı.

Nazilli Kaymakamlığı'nın öncülüğünde ve Nazilli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkan Vekili Ayşe Bozdoğan Kantar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ilçe kurum Müdürleri, Muhtarlar, Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Kurumlarının Müdürleri, bölüm şefleri ve meslek öğretmenleri, Oda başkanları, STK temsilcileri, sektör temsilcileri ve çalıştay paydaşlarının katılımıyla Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen sonuç bildirgesi toplantısında mesleki eğitimin sorunları açıklanarak çözüm yolları belirtildi. Çalıştay ile ilgili kitapçık bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ve paydaşlar ile paylaşılacağı belirtildi.

"Amacımız katma değer katmak"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan çalıştay sonuç bildirgesi programında ilk konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli'deki meslek okullarında 2 bin 624 öğrencinin eğitim-öğretim görmekte olduğunu ifade ederek, "Bu öğrencilerimizden 863'ü 654 işyerinde staj yapmaktadır. Bu rakamları artırmak kadar niteliği de artırmak çok önemlidir. İlçedeki 5 meslek okulunda bakanlığımızın belirlediği politikalar doğrultusunda büyük yatırımlar yapılmıştır. Amacımız, katma değer katmak, daha yukarılara çıkartmak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Yapılan bu çalıştay da bu anlamda çok önemlidir. Bu sonuçlar değerlendirilerek il istihdam kuruluna da sunulacaktır. Bizim için bir rehber olacak. Daha güçlü olmamız için gerekli olan üretimi sağlayacak olan kurumlar meslek liseleridir" dedi.

"Biz çırak-kalfa değil geleceğin patronlarını arıyoruz"

Müdür Şimşek'in ardından gerçekleştirilen slayt gösterisi ile Nazilli Ticaret Odası'nın 2013 yılından bu yana meslek liseleri için yapmış olduğu çalışmalar anlatıldı. Slayt sunumunun hemen ardından bir konuşma yapan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, "Biz her platformda nitelikli eleman ve meslek liselerinin sorunlarını dile getiriyoruz. Oldukça verimli olan bu çalıştayda biz doğru bilgileri alabilmek için çalıştık. Çalıştayın iki taraflı olarak kendi eksikliklerimizi görmemize vesile olduğunu düşünüyorum. Göreve seçildiğimiz yıl olan 2013 yılında başlayan meslek liselerinin sorunlarını çözüme kavuşturma hayalimizi bugün gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Meslek lisesi memleket meselesi olarak gördüğümüz bu sorunları biz sonuna kadar takip edeceğiz. Çünkü ülkemizin mesleki eğitimlerini tamamlamış genç girişimcilere ihtiyacı var. Bizler çırak-kalfa falan aramıyoruz. Biz geleceğin patronlarını arıyoruz. İlçemizdeki birçok sanayici patronların yüzde 90'ı meslek lisesi çıkışlıdır. Öncelikle meslek liseleri ile ilgiyi algıyı burada yıkıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkemiz üretmeden büyüyecek bir ülke değil. Üretmek için de nitelikli ve vasıflı gençlere ihtiyacımız var. Bu tip çalıştayları daha sık yaparak, kamuoyunu daha fazla bilgilendirerek sonuç olarak üreten bir Türkiye haline gelebilmemizin birinci yolu olan nitelikli eleman sorununa çözüm üretmekti" dedi.

"Çabamız, sektörle uyumlu alanları belirlemek"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, "Aydın'da 50 tane mesleki ve teknik eğitim veren kurumumuz var. Nazilli olarak sizler kaymakamımızın liderliğinde bu mücadeleye ayrı bir değer kattınız. Çünkü biz halen mesleki eğitimi tanıtmakla ilgili mücadelenin içindeyiz. Biz tüm paydaşlarımıza devletimizin sektörlerle ilgili sunmuş olduğu teşvikleri aktarma mücadelesi içindeyiz. Kaynak noktamız da ortaokullarımızdır. Liselere geçiş sürecinde meslek liselerinin avantajlarını, sonrasında da istihdam için avantajlarını anlatma sürecindeyiz. Son iki yıldır mesleki ve teknik eğitim alanında çok büyük adımlar atıldı. Çabamız, sektörle uyumlu alanları belirlemek. Sektörün ihtiyacı olan nitelikli elmanı tam anlamıyla tespit edemiyoruz. Nazilli'de başlayan bu süreci önce Aydın'a ardından da ülke geneline yaymak istiyoruz. Liseyi bitiren her çocuğumuzu istihdam etmek istiyoruz. Sektörü dinlediğimizde elman bulamadığını, aileleri dinlediğimizde de iş bulamadığını duyuyoruz. Bizler öncelikle ortaokullarda bu sorumu anlatmak, çocuklarımıza sahip çıkmak ve üreten Türkiye için bu sorunları çözmek zorundayız" dedi.

"Vasıflı ve nitelikli iş gücü için hazırlıklı olabilmek"

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Çalıştayı düzenlememizin birinci sebebi sektörden gelen ihtiyaçlar ve bunun nasıl çözümleneceği ile ilgili bir beyin fırtınası gerçekleştirilmesi talebiydi. Bu elbette sadece Nazilli ölçeğinde çözülecek bir sorun değil. Ama çok bariz bir husus olan vasıflı ve nitelikli iş gücü için hazırlıklı olabilmek. Eğitim kurumlarımızı buna hazırlıklı hale getirerek öğrencilerimizi doğru yönlendirerek düşük puanlı okul anlayışını kırmamız gerekiyor" dedi.

Çalıştayda mesleki eğitimin en önemli sorunları belirlendi

4 grupta 47 paydaşla yürütülen ve 2 gün süren Nazilli'de Mesleki Eğitimi Geliştirme Çalıştayı Sonuç Bildirgesini açıklayan Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, "Nazilli'de Mesleki ve Teknik Eğitimin durumunun ve sorunlarının belirlenmesi için yapılan çalıştayın sonuç raporu tamamlanmış, buna göre, mesleki eğitimin en önemli sorunlarının başında: Sektörle iş birliğinin istenilen seviyede olmaması, mesleki eğitimdeki müfredat ve öğrenci sorunları, mesleki eğitim ile ilgili toplumdaki olumsuz algı, istihdam ve işletme bulma sorunu, mesleki eğitim tanıtımı ve yönlendirmedeki yetersizlikler ve alan ve dalların belirlenmesinde iş birliğinin yetersiz olması gibi sorunlar tespit edilmiş ve çözümüne yönelik öneriler de sunulmuş, ilgili mercilerce değerlendirilmek üzere tavsiye kararı alınmıştır. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nda çalıştayda gruplarca belirlenen alan ve dallar imkanlar ölçüsünde açılmaya çalışılacaktır. Çalıştay ile ilgili kitapçık bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ve paydaşlar ile paylaşılacaktır" dedi.

İlçedeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarını tanıtan kliplerin izlenmesinin ardından toplantının sonunda protokol üyelerince çalıştaya paydaş olanlara teşekkür belgeleri verildi.