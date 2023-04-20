Narlıdere Belediyesi'nden Çocuklara Bayram Hediyesi

Narlıdere Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı birlikte kutlamaya hazırlanan çocuklara oyuncak dağıttı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, çocuklara daha iyi bir dünya inşa etmek için çabaladıklarını belirterek, “Çünkü çocuklarımızın yüzü gülerse hepimizin, dünyamızın da yüzü güler. Bu yüzden biz, en büyük yatırımı her zaman geleceğimizin teminatı minik yavrularımıza yapıyoruz” dedi.

Narlıdere Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı birlikte kutlamaya hazırlanan çocuklara oyuncak dağıttı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, çocuklara daha iyi bir dünya inşa etmek için çabaladıklarını belirterek, "Çünkü çocuklarımızın yüzü gülerse hepimizin, dünyamızın da yüzü güler. Bu yüzden biz, en büyük yatırımı her zaman geleceğimizin teminatı minik yavrularımıza yapıyoruz" dedi.

Narlıdere Belediyesi, çifte bayram sevinci yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaptı. Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ve Narbel AŞ Genel Müdürü Cem Yüceışık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı birlikte kutlamaya hazırlanan çocuklara, İkinci İnönü ve Atatürk Mahallesi'nde oyuncak dağıttı.

Narlıdere Belediyesi olarak çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Engin, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek dünyalara bedel. Çünkü çocuklarımızın yüzü gülerse hepimizin, dünyamızın da yüzü güler. Bu yüzden biz, en büyük yatırımı her zaman geleceğimizin teminatı minik yavrularımıza yapıyoruz. Eğer bir çocuğun gönlüne girmeyi başarabilmişseniz çok şey başarmışsınız demektir. Bizim de gayemiz, çabamız, çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlar için daha iyi bir dünya inşa etmek. Evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı kutluyor, her bir çocuğumuza güzel ömürler diliyorum."