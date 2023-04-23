Narlıdere Belediye Başkanı Engin, 23 Nisan'da Koltuğu Minik Kerem'e Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'de de coşkuyla kutlandı. Demokrasi Meydanı'ndaki törenlerin ardından Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, koltuğunu, 7 yaşındaki Kerem Tunç Kartal'a devretti. Koltuğu devralan minik Kerem, "Biz çocuklara depremlerden zarar görmediğimiz, barış dolu, yeşil-mavi bir dünya bırakın. Çocuklar hep mutlu olsun" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Narlıdere'de de coşkuyla kutlandı. Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'ndaki törene, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İstikham Albay Ali Tümer, siyasi partilerin temsilcileri, STK'lar, muhtarlar ve Narlıdereli vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Narlıdere'de öğrenim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gösterilerini sundu. Vatandaşların coşkuyla takip ettiği gösterilerin ardından ise resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

"TALİMATLARINIZI BEKLİYORUZ"

Demokrasi Meydanı'ndaki törenlerin ardından Belediye binasına geçen Başkan Engin, Başkanlık makamını 7 yaşındaki Kerem Tunç Kartal'a devretti. Başkan Engin'in "Yetki sizde, talimatlarınızı bekliyoruz Sayın Başkanım" sözleri üzerine talimatını açıklayan minik Kerem, "Atatürk'ün bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan kutlu olsun! Biz çocuklara depremlerden zarar görmediğimiz, barış dolu, yeşil-mavi bir dünya bırakın. Çocuklar hep mutlu olsun, bayramımız 23 Nisan kutlu olsun" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Engin, minik başkan Kerem'e hediye takdim etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Milli egemenliğimizin sembolü TBMM'nin açılışının 103.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan, dünya üzerinde çocuklara armağan edilen tek bayram. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle yakın zamanda deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızı da bir kez daha rahmetle anıyorum" diye konuştu.