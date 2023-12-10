Muzaffer Bıyık: "Söz verdiğimiz projelerin yüzde 92'sini tamamladık"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği eser ve hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. Darıca'ya sayısız eser ve proje kazandırdıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde vatandaşlara söz verilen projelerin yüzde 92'sini tamamladıklarını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 4.5 yılda yapılan eser ve hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. Programın açılış konuşmasını AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yaptı. AK Parti belediyelerinin çok güzel işler yaptığını belirten Yaman, "Bizim derdimiz sevdamız bu aziz milletimiz. Bizim tek derdimiz sizlerin daha iyi şartlarda yaşamanız. Darıca'da da Kocaeli'de de belediyelerimiz çok güzel hizmetler yaptılar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Darıca Belediye Başkanımız da 4.5 yılda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için ekibiyle birlikte gecesini gündüzüne kattı. Ben aziz vatandaşlarımız adına Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Gurur yaşıyoruz"

Ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahneye çıkarak görev süresi boyunca yapılan eser ve hizmetleri slayt eşliğinde kamuoyu ile paylaştı. Beyanname dışında da birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, verdiği sözleri yerine getirmek için gece gündüz canla başla çalıştıklarını söyledi ve "Bugüne kadar ilçemize çok önemli eserler kazandırdık. Beyannamenizin yaklaşık yüzde 92'sini tamamlayarak verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz projelerin yanı sıra beyannamede olmamasına rağmen günümüzün ihtiyaçları karşısında ve vatandaşlarımızdan gelen talepler ile birlikte farklı birçok projeyi de ilçemize kazandırdık" diye konuştu.

Yatırımları anlattı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediyesi ve İSU Müdürlüğümüz ile birlikte Darıca'nın altyapı sorununa çare üretmek yaklaşık 275 milyon TL altyapı yatırımı yapıyoruz. Darıca Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İSU tarafından nüfusu sürekli artan Darıca'nın düzenli içme suyu ihtiyacını depolamak için Sancaktepe mevkiinde, 19 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edildi. Yaklaşık 960 dönüm alan üzerinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Millet Bahçesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, kumsalı, çocuk oyun köyü, hobbit evleri ve sosyal donatı alanlarıyla bölgemizin cazibe merkezi oldu. Darıca Millet Bahçesi 3. etap projesi kapsamında 180 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi ve 3 bin 230 metrekarelik alanda ise Millet Kıraathanesi ve meydanı inşa edilecek. Ayrıca bu alan içerisinde yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Itri Bitki ve Kaya Bahçesi, Gülistan ev oturma alanları olacak. Kütüphane ile birlikte 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları inşa edilecek. Altyapı yenileme projesi kapsamında birçok caddede başlayan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Üstyapı çalışmalarının da tamamlandığı caddeler Prestij Caddesi uygulaması ile birlikte modern bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçe genelinde özellikle ana caddelerde yaya güvenliği ve ulaşım konforu için yolları ve kaldırımları yeniliyoruz. Işıklandırması ve yol çizgileri ile daha modern bir görünüme kavuşan yollar ile ulaşım kalitesini de artırıyoruz. Prestij Cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynırlarını yer altına alıyoruz. İlk etapta Aşıroğlu Caddesi'nde başlayan uygulama ile çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışması Darıca merkezde devam etti"

"Eğitim salonlarının yer aldığı proje adeta bir yaşam merkezi olacak"

Darıca Hizmet Kompleksinin de büyük bir ihtiyacı karşıladığını ifade eden Başkan Bıyık, "İçerisinde Taziye evi, AŞ evi, Engellilere yönelik hizmet verecek Engelliler Sosyal Faaliyet Merkezi, Kızılay Hizmet Binası, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonlarının yer aldığı proje adeta bir yaşam merkezi olacak. Darıca merkezde yapımı tamamlanan Kapalı Pazar alanını vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Çok amaçlı olarak hizmet veren Kapalı Pazar alanı aynı zamanda ilçemizdeki etkinliklerin de yeni adresi oldu. Aynı zamanda sağlık ocağı da Kapalı Pazar'daki yerine taşınarak hizmet vermeye başladı. Emek Mahallesi'nde 3 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Kapalı Semt Pazarı; 2 bin 600 metrekarelik otopark, 600 metrekarelik 7 derslikli KİGEM binası ve modern kesimhane alanı ile birlikte Darıca'nın yeni sosyal yaşam projelerinden biri olacak. Bayramoğlu Balyanoz Koyu'nda ikinci etap çalışmalarımızı tamamladık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız çalışma ile Bayramoğlu'nda yeni bir sahil parkı inşa ettik. Bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olan Balyanoz Koyu toplamda 3 bin 128 metre uzunluğa sahip. Darıca'da geniş çaplı bir kentsel dönüşüm için çalışma başlattık ve Emek Mahallesi'nden start verdik. 256 Evler bölgesinde tamamladığımız ve tapuları teslim ettiğimiz toplam 329 dairelik projenin ardından diğer mahallelerde de kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi sosyal tesislerimizdeki fiyatları yarı yarıya indirdik. Sosyal tesislerimizi ilçemize yakışan modern mekanlar haline getirmek için yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Darıca sahilde bulunan Deniz Köşkü, Seyir Köşkü, Teras Kafe ve Dudayev Kafe'yi yeniledik" ifadelerini kullandı.

"Park sayımızı 134'e yükselttik"

Başkan Bıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal tesislerimize yenilerini eklemek için çalışma yaptık. Bayramoğlu Balyanoz Koyu'ndaki sosyal tesis ihtiyacını gidermek için Balyanoz Kafe'yi hizmete açtık. Metro inşaatı nedeniyle kapanan Hilal Kafe'yi de yeni yere taşıyarak modern bir kafeyi daha ilçemize kazandırdık. Kale Parkı'da yenileyerek Müstesna sosyal tesisini hizmete açtık. İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ve vatandaşlarımızın beklentisi olan balık restoranı için çalışma yaparak Darıca Balıkçısı'nı hizmete açtık. Artık vatandaşlarımız başka ilçelere gitmeden deniz kenarında uygun fiyata balık yiyebiliyorlar. Vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet etmek belediye olarak görevimiz. Göreve gelir gelmez cenaze nakil hizmetini başlatarak cenazesini memlekete götürmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz araç tahsis ediyoruz. Daha yeşil bir Darıca anlayışıyla ilçemizdeki park sayılarını ve yeşil alan miktarlarını arttırdık. Bir yandan mevcut parklarda yenileme çalışmaları yaparken bir yandan da ilçemize 41 yeni park kazandırarak park sayımızı 134'e yükselttik. İlçemizin simgesi olan Tarihi Çınaraltı Meydanı'nda yenileme çalışması yaparak çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mimari yapısıyla Darıca'ya yakışan modern bir meydan inşa ettik. Kent mobilyaları ve bitki çeşitleriyle renklendirilen Çınaraltı Meydanı, Darıcalıların huzur bulacağı bir mekan haline geldi. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Millet Bahçesi içerisinde yeni yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturduk. Aynı şekilde Bayramoğlu Balyanoz Koyu'nda da yeni yürüyüş ve bisiklet yolları inşa ediyoruz. Darıca genelinde devam eden çalışmalar kapsamında bisiklet yolları artırılacak" - KOCAELİ