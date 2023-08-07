Muş'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Büyük İlgi Gördü

Muş Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği 4. Geleneksel Sünnet Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Lale Vadisi Parkında düzenlenen ve ünlü şarkıcı Deniz Toprak'ın sahne aldığı şölene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, geleneksel hale getirdikleri şölenin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana şehrin birçok alandaki eksikliklerini gidermenin gayretinde olduklarını belirten Başkan Asya, "Bu sene belediyemizden yapılan çağrıda, 17 mahallemizde 120 çocuğumuzun kayıtları yapıldı. Çocuklarımızın sünnetleri, gönüllü doktorlar tarafından evlerinde sağlık ve hijyen ortamında yapılacaktır. Bu program öncesinde çocuklarımızı çeşitli etkinliklere eğlendirdik. Kirvelik kavramı çok önemlidir. Bütün çocuklarımızın kirvesi olmanın onurunu yaşıyorum." dedi.