Muhittin Böcek, Korkuteli'de '9. Barbunya Şenliği'ne Katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli Küçüklü Mahallesi'nde düzenlenen '9. Barbunya Şenliği'ne katıldı. Başkan Böcek, "4 yıldır sizlere ne söylediysek yapmaya gayret ettik. Çalmadan çaldırmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Korkuteli Küçüklü Mahallesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Barbunya Şenliği, Küçüklü Mahallesi şenlik alanında yapıldı. Şenliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Küçüklü Mahalle Muhtarı Ünal Duman ve Festival Komite Başkanı Kırcami Muhtarı Mehmet Köksal, şenliğin düzenlenmesine katkı koyan ve destek veren Başkan Böcek'e teşekkür etti.

Küçüklü Mahallesi 9'uncu Barbunya Şenliği'nde olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Böcek ise şunları kaydetti:

"Korkuteli Bahçeyakalı bir hemşehriniz olarak, bu toprakların evladı olarak aranızda olmak benim için onur ve gururdur. Barbunya Şenliği'ni bugünlere getirenlere teşekkür ediyorum. Küçüklü hepimiz için çok kıymetli ve Korkuteli'miz çok önemli. Bu yörük çocuğuna cenabı Allah bu canı verdi benim de sizin için gece gündüz çalışmak boynumun borcudur. 4 yıldır sizlere ne söylediysek yapmaya gayret ettik. Çalmadan çaldırmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak, bir taraftan turizm, bir taraftan tarımla ilgili yerelden kalkınma ilkesiyle yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz. Barbunya Şenliği'mizin 10.'sunu da Milletimizin ve sizlerin desteğiyle yapmayı Allah nasip etsin."

Konuşmasının ardından Küçüklü Mahallesi Barbunya Şenliği Komite üyeleri adına Komite Başkanı Kırcami Mahalle Muhtarı Mehmet Köksal Başkan Böcek'e plaket sundu. Şenlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halkoyunları Topluluğu'nun gösterisi ile başladı. Şenliğin devamında festival ağası seçimi yapıldı. 9. Barbunya Şenliği ağalık ihalesini Korkuteli Küçüklülü Şevket Konca aldı.

Gece, Türk Halk Müziği sanatçısı Ümmü Erbil'in konseri ile devam etti. Sevilen şarkılarını seslendiren Erbil, şenlik alanını dolduran vatandaşları coşturdu. Başkan Muhittin Böcek de hemşehrileriyle birlikte Erbil'in şarkılarına eşlik etti. Küçüklü Mahalle Muhtarı Ünal Duman da Ümmü Erbil ile birlikte şarkı söyledi. Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı İsmail Çakır da sazıyla seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattı. Başkan Böcek, Ümmü Erbil ve İsmail Çakır'a çiçek ve plaket takdim ederek geceye katkılarından dolayı teşekkür etti.