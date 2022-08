Muğla yerel: Muğlalı Pazarcı: "Pahalılığın Sebebi Ne? Üretim. Üretimin Zorlaşmasının Sebebi Ne? Girdi Maliyetlerinin Yüksek Olması"

ESMA TURAN

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin Muğla'da pazar esnafını ziyaret etti. Girgin'in dinlediği esnaf, "Pahalılığın sebebi ne? Üretim. Üretimin zorlaşmasının sebebi ne? Girdi maliyetlerinin yüksek olması. Vatandaş bu sefer de üretmiyor" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bugün Bodrum'a bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde İlçe Başkanı Halil Karahan ile birlikte semt pazarında esnafı ve üreticiyi ziyaret etti. Girgin, "Pazarcı esnafı da vatandaşta fiyatlardan memnun değil. İğneden ipliğe gelen fahiş zamlar vatandaşı canından bezdirmiş durumda. Pazarda fiyatlar almış başını uçuyor. Fiyatlar yüzünden vatandaş isyanda" dedi.

"HER ŞEY İKİYE KATLANDI"

Girgin'in sohbet ettiği kuruyemiş satıcısı, "Önceden nohudu 12 liraya alıyorduk şimdi 44 lira. Kabak çekirdeği geçen sene 37 liraydı şu an 76 lira. Aşurelik buğdayın 26 lira satışı 23 lira gelişi var. Geçen sene 4,70 liraydı. Poşetler de 12 liraydı şu an da 50 lira. Her şey ikiye katlandı" dedi.

"ÜRETİMİN ZORLAŞMASININ SEBEBİ NE? GİRDİ MALİYETLERİNİN YÜKSEK OLMASI"

Çiftçinin gidişatının zor olduğunu söyleyen bir üretici ise şöyle konuştu:

"Geçen yıla kadar 200-250 kilo barbunya satıyorduk. Şimdi düştü geldi 70-80 kiloya Neden alamıyor vatandaş? Pahalılıktan alamıyor. Pahalılığın sebebi ne? Üretim. Üretimin zorlaşmasının sebebi ne? Girdi maliyetlerinin yüksek olması. Vatandaş bu sefer de üretmiyor. Derhal tedbir alınması lazım. Alınmazsa bu gidişatın çiftçi için zor olduğunu düşünüyorum. Üretim olmazsa tüketen olsa ne olur olmasa ne olur?"

"500 LİRA MAZOTLA GİDİP GELİYORDUK ŞİMDİ BİN 500 LİRA MAZOT PARASI YETMİYOR BİZE"

Milas'tan kendi ürettiği ürünleri satmaya gelen bir üretici ise "Pahalılık aldı başını yürüdü. Müşteri hiç memnun değil. Ne yapalım böyle idare ediyoruz. Maliyetimiz çok pahalı, girdilerimiz çok pahalı. Eskiden 500 lira mazotla gidip geliyorduk şimdi bin 500 lira mazot parası yetmiyor bize. Çok zor durumdayız. Alım gücü azaldı" diye konuştu.