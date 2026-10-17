Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kamu personeline içerme eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kamu personeline içerme eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında kamu personeline Sosyal İçerme Eğitimi düzenledi. Eğitimde dezavantajlı gruplar ve kapsayıcı kamu hizmetleri ele alınarak personelin farkındalığının artırılması amaçlandı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında kamu personeline yönelik Sosyal İçerme Eğitimi gerçekleştirildi.

Kamu personelinin sosyal içerme konusundaki farkındalığının artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, sosyal içerme kavramı ve bu alandaki temel konular ele alındı. Eğitim kapsamında sosyal içermeye ilişkin temel kavramlar, dezavantajlı gruplar ve kapsayıcı kamu hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımının desteklenmesi, kamu hizmetlerine eşit ve erişilebilir biçimde ulaşabilmelerinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Eğitimle kamu personelinin sosyal içerme konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına duyarlı ve kapsayıcı kamu hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Ve bomba patlıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu

İmamoğlu 4 gün süren savunmasını Hz. Ali'nin sözleriyle tamamladı
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti

Türkiye güzelinin en acı günü! Eşinin ardından kızını da kaybetti
Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu

Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

'Balina James' operasyonunun detayları! El konulan para inanılmaz