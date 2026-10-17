Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kamu personeline içerme eğitimi verdi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında kamu personeline yönelik Sosyal İçerme Eğitimi gerçekleştirildi.

Kamu personelinin sosyal içerme konusundaki farkındalığının artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, sosyal içerme kavramı ve bu alandaki temel konular ele alındı. Eğitim kapsamında sosyal içermeye ilişkin temel kavramlar, dezavantajlı gruplar ve kapsayıcı kamu hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımının desteklenmesi, kamu hizmetlerine eşit ve erişilebilir biçimde ulaşabilmelerinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Eğitimle kamu personelinin sosyal içerme konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına duyarlı ve kapsayıcı kamu hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı