ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor! F-16'lar, terörle mücadele ve ABD'nin YPG desteği görüşülecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısında ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konularının görüşülmesi için yarın Türkiye'ye geleceğini ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edileceğini bildirdi.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ MASADA OLACAK

Bakanlık kaynaklarının açıklamasında "Sayın Bakanımız yarın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'den dört üyeyi Bakanlığımızda kabul edecektir. Görüşmenin ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir." ifadeleri yer aldı.

1 OCAK'TAN BU YANA 646 TERÖRİST ETKİSİZ

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten kaynaklar 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 268'i Irak'ın kuzeyinde, 378'i ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646'ya ulaştığını söyledi. Ayrıca bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

39 BİN 412 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇİŞİ ÖNLENDİ

Bakanlık kaynakları, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 82 kişinin yakalandığını 2 bin 572 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktardı.

Konuyla ilgili "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2003'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39 bin 412 olmuştur." denildi.

GAZZE'DE ATEŞKES

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğine dikkati çeken kaynaklar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ramazan süresince Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani erişim sağlanması kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kaynaklar "Beklentimiz, İsrail'in bu karara uymasıdır. Fakat Gazze'de artarak yaşanan zulmün son bulması adına kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası toplumu, kendi gözleri önünde yaşanan toplu katliamlara karşı ortak bir tutum sergilemeye ve vahşeti durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten kaynaklar, 3 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 adayın katıldığını bildirdi. Aktürk, sınavda başarılı olan adayların okul tercihlerinin 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacağını söyledi.

HAVA KUVVETLERİNE AİT UÇAĞIN DENİZ KUVVETLERİNE VERİLMESİ

Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetlerine ait CN-235 Nakliye Uçağının Deniz Kuvvetlerine verilmesine dair soruya şu yanıtı verdi: "Dz.K.K.lığının harekat, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hv.K.K.lığından 1 yıl süre ile geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edilmiştir. Bahse konu tahsis işlemi Hv.K.K.lığı ile Dz.K.K.lığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır."

İZMİR'İ ZİYARET EDEN YUNANİSTAN GEMİSİNİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMEMESİ

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan Gemisinin Türk bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik basın mensuplarına şu cevabı verdi:

"Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor."

BAZI GEMİ VE DENİZALTILARIN TEST VE EĞİTİM GEMİSİ SINIFINA AYRILMASI

Bakanlık kaynakları ayrıca, Dz.K.K.lığında Bazı Gemi ve Denizaltıların Test ve Eğitim Gemisi Sınıfına Ayrılmasına ilişkin şunları belirtti:

"Yavuz Sınıfı Fırkateynlerden TCG YAVUZ ve TCG FATİH'in (FFGH), Doğan Sınıfı Hücumbotlardan TCG TAYFUN ve TCG VOLKAN'ın (PGFG), Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemilerinden TCG EDREMİT'in (MHC); ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekât etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan "AG" olarak belirlenmiştir."

ANADOLU KARTALI TATBİKATININ İCRA EDİLMEMESİ

Bakanlık Kaynakları, Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatının 2024 yılında neden icra edilmeyeceği konusunda ise şunları kaydetti:

"NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında Mayıs 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya'da gerçekleştirilmekte olan Konya Havaalanı Ana pist restorasyonundan dolayı 2024 yılı Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmeyecektir. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin 2025 yılının Haziran ayında 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya'da icra edilmesi planlanmaktadır. Millî Anadolu Kartalı Eğitimi ise uçaklar kendi meydanlarından kalkış-iniş yapacak şekilde 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilecektir."