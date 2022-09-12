Miniklerden Kartal Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali'ne Yoğun İlgi

Kartal Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi’nde düzenlenen Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali, ikinci gününde de minik ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kartal Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk ve tek Masal Müzesi'nde düzenlenen Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali, ikinci gününde de minik ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

10 Eylül'de büyük bir törenle açılışı gerçekleştirilen, 'Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali, ikinci gününde birbirinden farklı isimleri konuk etti.

Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan 'Masal Müzesi'nde gerçekleşen festivalin ikinci gününün ilk etkinlikleri ile Kartallı çocuklar; geleneksel sokak oyunları, masal dinletileri, boyama atölyeleri, oyun atölyeleri ve sahne gösterileri ile eğlence dolu anlar yaşadı.

Oyun atölyelerinde doyasıya eğlenen çocuklar, günün devamında 'Patent Dedektifi' adlı çocuk tiyatrosunu izleyerek bol bol kahkaha attı.

AİLELERDEN, 'ÇOCUK EDEBİYATI' TEMALI SÖYLEŞİLERE YOĞUN İLGİ

Programın devamında, çocuk edebiyatının sevilen isimlerinin söyleşileri gerçekleştirildi. Özellikle ailelerinin katılımının yoğun olduğu söyleşilerde, yazar Sadık Usta, 'Ütopya ve Masalları Neden Severiz?' sorusuna dinleyiciler ile beraber cevap ararken; yazar Melih Yıldız kendisi tarafından kaleme alınan 'Konuşan Oyuncaklar' kitabının yazım sürecini, şair İsmail Biçer ile birlikte ele aldı.

Miniklerin en eğlendiği etkinliklerden biri de sanatçı Gönül Yeprem'in, kukla gösterisi ile gerçekleştirdiği konser oldu. Çocuk şarkılarının seslendirildiği konserde, minikler doyasıya eğlendi.

İSVEÇLİ YAZARLAR FESTİVALE RENK KATTI

İsveçli yazarlar; Oskar Kallner ve Anna Johasson'un söyleşileri ise günün en renkli etkinliklerinden biri oldu. İki yazar söyleşilerinde tercüman eşliğinde kendileri tarafından kaleme alınan çocuk kitaplarını okudu. Kartallı minikler, İsveçli yazarlar tarafından kaleme alının çocuk kitaplarını büyük bir merakla dinledi.

Söyleşi sonunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, yazarlara teşekkür plaketi takdim ederek, okunan eserlerin Türkçeye kazandırılması için Kartal Belediyesi olarak çalışma başlatacaklarının müjdesini verdi.

'GOLDEN HORN BRASS' KONSERİNDE COŞKU DOLU ANLAR

Günün en coşku dolu anları ise Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisinden oluşan, 'Golden Horn Brass' grubunun sahne almasıyla başladı. Barok, klasik, caz, pop ve halk müziklerinin dinleyiciler ile buluştuğu konserde, yüzlerce kişi doyasıya eğlendi.

Gecenin sonunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, grup üyelerine teşekkür plaketi takdim ederek, Kartal'da kültür sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

'Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali', 18 Eylül'e kadar Kartallılar'ı ağırlamaya devam edecek.